全国の公立図書館で人口１人あたり１年間にどれくらいの本を貸し出しているのかを示す「貸出密度」を自治体ごとに比較したところ、愛知県安城市が同規模の自治体で全国１位の９・８冊（２０２４年度）となった。

同市が全国トップとなるのは３年連続で、最近１０年で６回目。

日本図書館協会が今年３月に公表した２４年度の全国統計を同市が集計した。安城市の公立図書館（市図書情報館や市内９か所の公民館図書室など）の貸出総数は計約１８４万４０００冊。人口１５万人以上２０万人未満の全国４９市では、貸出総数と貸出密度ともに全国トップだった。

貸出密度の全国上位は、２位が東京都三鷹市（９・４冊）、３位が刈谷市（８・５冊）で、千葉県浦安市（８・１冊）、東京都立川市（７・８冊）が続いた。４９市の平均は５・１冊で、安城市の貸出密度は２倍近い。

安城市では市図書情報館が１７年度にオープン。貸出密度は１８年度に１位となって以降、２１年度の２位（三鷹市が１位）を除き、全国トップにある。

安城市の図書館は、利用者目線で様々な工夫をし、利用を後押ししている。国内の図書館の多くは「哲学」「歴史」などの１０グループで蔵書を分類する「日本十進分類法」（ＮＤＣ）を採用するが、安城市は利用者の目線での独自分類も導入。例えば、児童向けの「こわい話」、本来はバラバラになってしまうレシピや食文化、飲食店経営などをまとめた「料理」などのほか、１０歳代の若者向けの本を集めた分類もある。蔵書約８１万冊のうち、約１８万冊を独自の分類で整理している。

貸出総数の約６割を占める市図書情報館では、利用者の調べ物相談に職員を手厚く配置。約８０人の職員の半数ほどが図書館司書の資格を持ち、丁寧に対応している。職員がおすすめ本を紹介する館内展示にも力を入れる。同館がある複合施設「アンフォーレ」はＪＲ安城駅に近く、ホールや広場、カフェなどを併設。住民票など証明書の申請窓口もあり、利便性の良さも利用増の要因となっている。