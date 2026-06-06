ソウル市松坡区蚕室（ソンパグ・チャムシル）7洞第2投票所を封鎖していた抗議デモ隊が3日目、近くの開票所に場所を移して集結した。

6日午前0時基準で開票所のオリンピック公園ハンドボール競技場には、不正選挙を主張する市民や保守系ユーチューバーなど約6000〜7000人（警察の非公式推計）が集まった。

デモ隊は選挙管理委員会（選管委）関係者らが開票所を出る際に投票用紙を持ち出す可能性があると主張し、前日から出入り口を占拠している。このため選管委の数十人の職員が前日午後3時ごろ開票作業を終えたにもかかわらず開票所内にとどまっている。

デモ隊が開票所の前に集まったのは、投票箱が搬送された直後の5日午前9時30分ごろからだ。その後、ユーチューブ放送や不正選挙に関するオンラインチャットルームなどで「オリンピック公園に集結してほしい」というメッセージが共有され、デモ参加者は6000人以上に増えた。

不正選挙を主張してきた韓国史講師のチョン・ハンギルさんは前日午後9時ごろ、警察が投票用紙を開票所の外に搬出する可能性があるとして「人間の鎖」を作るよう呼びかけた。

その後、午後10時20分ごろには最大野党「国民の力」の大邱達城郡（テグ・ダルソングン）の当選者イ・ジンスク氏が壇上に立ち、「投票用紙を50％しか印刷しないということがあり得るのか」と指摘した。

マイクを引き継いだ国民の力のキム・ミンス最高委員は翌日午後4時からの青瓦台（チョンワデ、大統領府）周辺集会に関する届け出を済ませたとし、「明日からはここではなく青瓦台に来てほしい」と伝えた。

デモ隊は国民の力の関係者の演説に合わせて「選挙無効」「全国再選挙」などと叫んだ。