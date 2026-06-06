石川遼は「68」で32位浮上 杉浦悠太も32位で週末へ/米下部ツアー
＜BMWチャリティ・プロアマ 2日目◇5日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71、ザ・カントリークラブ・オブ・スパルタンバーグ＝6770ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは第2ラウンドが終了した。
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石川遼と杉浦悠太は同組でソーンブレードCをプレー。石川は5バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル3アンダー・32位タイに浮上。2試合ぶりの予選通過を決めた。杉浦は3バーディ・4ボギーの「72」。トータル3アンダー・32位タイにつけている。トータル8アンダー・首位にビセンテ・マルツィリオ（アルゼンチン）、ベン・コールズ、サム・チョイ（ともに米国）が並んでいる。決勝ラウンドはソーンブレードCが舞台となる。
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