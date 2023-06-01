NY株式5日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　51259.05（-302.88　-0.59%）
ナスダック　　　26172.02（-658.94　-2.46%）
CME日経平均先物　65485（大証終比：-1185　-1.81%）

欧州株式5日GMT16:04
英FT100　 10368.05（+7.73　+0.07%）
独DAX　 24759.05（-185.90　-0.75%）
仏CAC40　 8218.24（-26.05　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　4.155（+0.112）
10年債　 　4.536（+0.063）
30年債　 　5.002（+0.027）
期待インフレ率　 　2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（+0.015）
英　国　　4.903（+0.005）
カナダ　　3.497（+0.060）
豪　州　　4.908（-0.009）
日　本　　2.658（-0.002）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.86（-2.18　-2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.60（-138.40　-3.07%）

ビットコイン（ドル）
60180.18（-3395.69　-5.34%）
（円建・参考値）
964万5077円（-544227　-5.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ