ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３０２ドル安 ナスダックは２．４％の大幅安
NY株式5日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 51259.05（-302.88 -0.59%）
ナスダック 26172.02（-658.94 -2.46%）
CME日経平均先物 65485（大証終比：-1185 -1.81%）
欧州株式5日GMT16:04
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.155（+0.112）
10年債 4.536（+0.063）
30年債 5.002（+0.027）
期待インフレ率 2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.497（+0.060）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.86（-2.18 -2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.60（-138.40 -3.07%）
ビットコイン（ドル）
60180.18（-3395.69 -5.34%）
（円建・参考値）
964万5077円（-544227 -5.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51259.05（-302.88 -0.59%）
ナスダック 26172.02（-658.94 -2.46%）
CME日経平均先物 65485（大証終比：-1185 -1.81%）
欧州株式5日GMT16:04
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.155（+0.112）
10年債 4.536（+0.063）
30年債 5.002（+0.027）
期待インフレ率 2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.497（+0.060）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.86（-2.18 -2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.60（-138.40 -3.07%）
ビットコイン（ドル）
60180.18（-3395.69 -5.34%）
（円建・参考値）
964万5077円（-544227 -5.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ