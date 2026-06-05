バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会 合体3時間SP」（後6・50）に出演し、番組主催コンサートでのハプニングについて語った。

番組では、9月から全国4都市で開催される「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭2026」の日程と出演者を紹介。9月12日の福岡公演では、山本リンダが出演する。

山本は昨年に続き2度目の登場。高嶋によると、昨年は山本をめぐるまさかの出来事があったという。「去年は山本リンダさんが、『ザワつく！音楽会』と『ザワつく！昭和歌謡』と2種類、コンサートがあるんですけど、日程を間違えて。『ザワつく！音楽会』だと思って、『ザワつく！昭和歌謡』の日に、来なかったの」。すると「サバンナ」高橋茂雄は「“こまっちゃうナ”言うてられへんで？」と、山本の大ヒット曲を絡めてジョークを飛ばした。

山本が出演予定だったコンサートは、会場が名古屋。高嶋は「リハの時間になっても来ないから、お電話したら、自宅にいらした。名古屋なのに。そこから慌てて飛んできて」と説明。序盤はいなかったというが、途中参加できたといい、「ギリッギリで間に合いました」と振り返った。