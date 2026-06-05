オランダ戦まで10日…遠藤航は間に合うのか？ 長友佑都の見解「もちろんいてくれたほうがいいですけど」【日本代表】
2026年６月４日（日本時間５日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで練習を行なったが、３日に続きこの日も遠藤航は別メニュー調整でピッチに姿を見せなかった。
遠藤は５月31日のアイスランド戦で先発出場も左足に違和感を訴えて途中交代。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長曰く「回復途中にある」が、コンディションは気掛かりだ。
６月14日のオランダ戦まで残り10日。この一戦に間に合うのか。長友佑都にその問いをぶつけると、以下の見解を示した。
「航の存在は大きいですから。もちろんいてくれたほうがいいですけど。でも彼のことならしっかりと初戦に間に合うように調整すると思うので。そこは誰も心配していません」
遠藤がどのタイミングで全体練習に復帰するのか、その動向から目が離せない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
遠藤は５月31日のアイスランド戦で先発出場も左足に違和感を訴えて途中交代。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長曰く「回復途中にある」が、コンディションは気掛かりだ。
６月14日のオランダ戦まで残り10日。この一戦に間に合うのか。長友佑都にその問いをぶつけると、以下の見解を示した。
「航の存在は大きいですから。もちろんいてくれたほうがいいですけど。でも彼のことならしっかりと初戦に間に合うように調整すると思うので。そこは誰も心配していません」
遠藤がどのタイミングで全体練習に復帰するのか、その動向から目が離せない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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