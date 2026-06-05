松本の石崎信弘監督が契約更新「このクラブをもっと強くする」
松本山雅FCは5日、石崎信弘監督が契約を更新して来季も指揮することを発表した。
石崎監督は今季から松本を率いており、J2・J3EAST-Bでは7位。プレーオフラウンド第1戦は勝利したため、6日に25位決定戦の奈良クラブ戦を行う。契約更新に際して以下のようにコメントしている。
「このクラブをもっと強くする。その覚悟を胸に、来シーズンも監督をする決断をしました。悔しさも、苦しさも、すべて力に変えて戦います。選手、スタッフ、サポーター、そしてパートナーの皆さんと共に、最後まで諦めずに前に進みます。松本山雅の誇りを胸に、必ず目標を掴み取りましょう。来シーズンもよろしくお願いします」
石崎監督は今季から松本を率いており、J2・J3EAST-Bでは7位。プレーオフラウンド第1戦は勝利したため、6日に25位決定戦の奈良クラブ戦を行う。契約更新に際して以下のようにコメントしている。
「このクラブをもっと強くする。その覚悟を胸に、来シーズンも監督をする決断をしました。悔しさも、苦しさも、すべて力に変えて戦います。選手、スタッフ、サポーター、そしてパートナーの皆さんと共に、最後まで諦めずに前に進みます。松本山雅の誇りを胸に、必ず目標を掴み取りましょう。来シーズンもよろしくお願いします」