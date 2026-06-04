お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（40）が4日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。「ベスト・ファーザー賞」受賞への家族の反応を明かした。

現在3人の子供を育てており、このたび「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の芸能部門を受賞した澤部。3日に都内で開催された授賞式では、「ちゃんと報告したい」と、まだ家族に伝えていないことを明かしていた。

「ぽかぽか」では授賞式での澤部に密着したVTRを紹介。またスタジオには実行委員長を招き、改めて受賞を報告。選出の経緯などが解説された。

そして澤部は「昨日いただいて」と、授賞式後の自宅でのエピソードを切り出した。雑談中、共通の友人からのLINEで知った妻が「えっ、何？ベスト・ファーザー賞って」と質問。澤部が「今日いただきまして」と報告すると、妻は「またうさんくさいもんをもらって」と返したという。

これに澤部は「ジョークですよ！ジョーク」と強調。相方・岩井勇気からは「委員長もいるんだぞ！」とのツッコミが飛ぶ中、澤部は「かっこいいなと思いました、うちの妻」と、辛らつながら冷静な妻の姿に感心したそう。

しかし「子供たちには」と、歯磨き中だったという長女とのやり取りを再現。「今日ベスト・ファーザー賞をもらってね」「何？ファーザーって」「なんか“いい父親”がもらえるやつ」「あぁ」とそっけない態度だったことを明かし、委員長には「もしアレでしたら返納にうかがいます」と頭を下げて笑わせていた。