◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。5回までを無安打1失点の力投で今季5勝目の権利を手にした。

菅野智之との初めての投げ合い。序盤は普段通りの力を示した。初回先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンをスイーパーで二飛、ラムフィールドは四球で歩かせたが、4番・グッドマンを危なげなくスイーパーで中飛に仕留めて立ち上がった。

2回も2死から四球を与えたが、無失点。3回は先頭のジュリエンをスイーパーで見逃し、1番・マッカーシーもスイーパーでバットを空を切らせ、連続三振でこの日初めての3者凡退のイニングをつくった。

しかし4回に痛恨の制球ミスが失点につながった。先頭のラムフィールドにこの日2個目の四球を与え、次打者・グッドマンにはカウント2―0からのスイーパーが抜け、死球を与えた。ピンチを広げる“制球ミス”に大きく天を仰ぎ、わずかに首をかしげる仕草を見せた。次打者・ジョンストンの二ゴロで1死一、三塁とすると、カストロにも緩い当たりの二ゴロを打たれ、二塁手・フリーランドの攻守で打者走者はアウトとなったが、三走は生還。無安打で得点を失った。

4登板ぶりの投打同時出場となった前回登板の5日（同6日）パドレス戦では5回3安打無失点の好投で4勝目をマーク。この時点で規定投球回に1イニング足りないものの防御率を0.73にまで下げた。序盤から球数がかさみ、5回で88球を要する内容となったが、粘り強く丁寧に回を重ね、チームを勝利に導いた。

ロバーツ監督はこの日の試合前の会見で前回登板を振り返り「本来の出来でなくても、ああいう投球ができるのはスター投手の証だと思う」と能力に脱帽した上で「だから今夜も同じように“今日はどんな状態なのか”を見極めながらになるでしょうね。様子を見たいと思います」とプランを口にしていた。