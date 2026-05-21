「岡山市東区の公園でピンク色のバッタを見つけた」と、RSKニュース投稿に動画が寄せられました。動画を送ってくれた家族に当時の状況などを聞きました。

【写真をみる】兄弟が見つけた“珍しいピンク色のバッタ”

虫捕りが大好きな兄弟が見つけたのは…

鮮やかなピンク色。一見、色を付けた模型のようにも見えますが、本物のバッタです。このバッタを見つけたのは、毎日のように近所の公園に出かけているという、赤堀伊織くん（8）と佐助くん（5）の兄弟。見つけた時の状況を2人に聞いてみると…。

（兄 伊織くん）

「落ち葉かと思って触ろうとしたら飛んでいったから、バッタだと思った」

（弟 佐助くん）

「びっくりした」

珍しい色のバッタの発見に2人は大はしゃぎ

今月16日、兄の伊織くんがバッタに気づき、弟の佐助くんが、すかさず手で捕まえました。珍しい色のバッタの発見に2人は大はしゃぎ。すぐに家に持ち帰り、母親にも見せたといいます。

（母 英里香さん）

「『ママー！』って子どもたちがすごく興奮していたので、また虫捕まえたのかなって思ってたんですけど、『ピンクのバッタ！』って聞いて『ピンク！？』って私も興奮して」

「自然で暮らした方がいい」

あまり目にすることのないピンク色のバッタです。昆虫の生態に詳しい、倉敷市立自然史博物館の奥島学芸員に聞いたところ、緑や茶色が多い中、色彩の変異で赤みがかった個体なども少数いるが、発見するのは珍しいとのこと。また、現在は幼虫と見られ、今後、成虫になると鮮やかさは残らないことも多いといいます。

（兄 伊織くん）

「色と、かっこいい顔（が好き）」

愛着がわき、毎日世話をしたり、エサを食べる様子を観察したりしている2人。もともと、虫捕りが大好きでしたが、さらに熱が入ったようです。兄の伊織くんは、3週間ほど育てて自然にかえすと決めています。

（兄 伊織くん）

「自然で暮らした方がいいから、頑張って生きてほしい」

2人は今後も公園などを散策し、さらに珍しい昆虫を見つけたいと話しています。