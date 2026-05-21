野村萬斎の息子・裕基ら出演『能 狂言 刀剣乱舞』上演決定 萩尾望都らの描き下ろし刀剣男士ビジュアル解禁

野村萬斎の息子・裕基ら出演『能 狂言 刀剣乱舞』上演決定 萩尾望都らの描き下ろし刀剣男士ビジュアル解禁