＜ママ友宅でお泊まり会＞年長息子、女の子と一緒にお風呂に入れられていた…親同士のズレにモヤッ！
子どもへの教育の中でも性教育や恋愛などセンシティブな話題は、ママたちが頭を悩ませるものかもしれません。先日ママスタコミュニティには、幼稚園年長の息子さんと女の子のお友達とのお泊まり会でのエピソードが寄せられていました。
『同じクラスの女の子のママ友から誘われて、お泊まり会に行かせていただきました。後で話を聞きましたが、「子どもたちみんなでお風呂に入った」とのこと。ありがたいですが、年長さん同士どうなのかなと思いました。年長さんで異性と一緒にお風呂に入るのはどうなのでしょうか？』
プライベートゾーンについては、今からでも教えてあげて
『もう小学生になるんだし、記憶に残っているよね。「一緒にお風呂に入ったんだ」と言っていたら、お互いに気まずくなる』
『40年前、私の幼稚園のお泊まり会だって、お風呂は男女別だったわよ。今は性教育で、下着や水着で隠れているプライベートゾーンは見せてはいけないと、小さいうちから教えられることもある。注意したいよね』
年長さんが男女でお風呂に入ることの是非をママたちに尋ねた今回の投稿。保育園や幼稚園では男女で着替える場所を分けたり、早い段階から家庭内で性教育をしたりすることもあるのでしょう。投稿者さんの息子さんが女の子と一緒にお風呂に入ったことについては、否定的な意見がありました。同じクラスということで、クラスのお友達やその保護者にも知られる可能性を指摘しているママもいます。
でも、すでにお泊まり会は終わり、一緒にお風呂に入った事実は変わりませんから、今からできることを考えていきましょう。息子さんに、男女で一緒にお風呂には入らないことや、プライベートゾーンは見せてはいけない、そして相手のプライベートゾーンも見てはいけないことを教えるなど、フォローすることが大切になってきそうです。
1人でお風呂に入ってもらうわけにはいかなかったのでは？
『ちょっと嫌だなと思うけれど、預かった子を1人でお風呂に入らせるのも心配だから、一緒に入れたんじゃない？』
『3人なら息子さんだけ1人というわけにはいかなかったんじゃないかな。お世話になっておいて文句だけ言うのやめようよ、方針が合わないなら次から断ろう』
投稿者さんのモヤモヤは理解しつつも、お泊まり会の状況を想像すると「仕方ないのでは？」という指摘がありました。お泊まり会を開催した経緯はわかりませんでしたが、きっとその家のママもいろいろ考えた上での決断だったのではないでしょうか。息子さんに1人でお風呂に入ってもらうのを躊躇したのかもという意見も寄せられました。1人でお風呂に入ると事故が起きるかもしれませんし、可哀想だと思った可能性も否定できません。また、「男女で一緒にお風呂に入らないで」とそのママが注意しても、「一緒に入ろう！」と子どもたちが盛り上がってしまったとも考えられますね。
気付いてよかったと思いたい。今後の判断材料に
『気になる人、気にならない人がいるだろうね。気になる人は相手を批判するのではなく、自分が泊まりに行かせなければいいだけの話だよ』
『女の子の家でお泊まり会をするとなったときに、「お風呂は？」と考えないものなの？』
『こういうのがあるからお泊まりは面倒よね。嫌なら次回からお風呂に入れてから合流するしかない。今回のことは「そのお家はそうなんだな」と思って諦める。気付きがあってよかったじゃん』
年長の息子さんを女の子のお友達の家にお泊まりさせたものの、男女で一緒にお風呂に入ったことで「大丈夫なの？」と心配になった投稿者さん。息子さんの記憶に女の子たちの裸が残ってしまうのではないか、逆に女の子たちも息子さんの裸を憶えているのではないか、何かしらの心の傷やトラウマになっているのではないか。そんな不安もよぎっているのかもしれません。
しかし、相手のお宅にお世話になったあとで、そのママに文句を言うのは、どうしても失礼にあたってしまいます。そもそも、女の子の家でお泊まり会をすることになった時点で、お風呂の心配はしなかったの？ という指摘もあります。
今回のことは、息子さんの性教育について真剣に考えるきっかけになったと、ポジティブに考えることもできそうですね。また、今後はお泊まり会の機会があれば、参加を慎重に考える、もしくはお風呂は入ってから参加するなど対応を考えていくとよいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・こもも