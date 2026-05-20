人生とは、「何をやめるか」ですべてが決まる。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

人生が好転する人がまずやめること

「最近、ずっと疲れている気がする」

そんな人ほど、見落としていることがある。

それは、“情報”にも体力を奪う力があるということだ。

朝からニュースを見る。

SNSを開く。

誰かの意見や炎上や不安が、次々と流れ込んでくる。

すると、人は無意識のうちに、

「もっと知らなきゃ」「置いていかれたくない」と焦り始める。

だが、ここに大きな落とし穴がある。

人生がどんどん好転する人ほど、実は「全部を知ろう」としていない。

なぜなら、情報が増えすぎると、人は考える前に疲れてしまうからだ。

集中力も、判断力も、行動する気力も奪われていく。

「情報ソース」を絞ろう

そのヒントになるのが、「情報ソース」を絞るという考え方だ。

「最近は、情報に追いつくのが本当に大変だよ！」

誰かがそう言っているのを、耳にしたことがあるのではないだろうか。あるいは、あなた自身がそう言ったことがあるかもしれない。だが、実際のところ、あらゆる情報に追いつくのは大変なのではなく、不可能なのだ。

ニュースは24時間途切れることなく流れてきて、それぞれのニュースがまたさまざまな情報のサイクルを際限なく生み出していく。

その間、さまざまな媒体を通して、あらゆる場所からメッセージが届いてくる。こうした状況を受け入れ続けていると、私たちはますます不安になっていく。

このような状況で、SNSのアカウントをいくつか閉じたり、メールアドレスの数を減らしたりすることは、いい一歩になる。

次は、どんな情報をフォローするかについてよく考えてみよう。あなたは、世の中のあらゆる出来事を知る必要はないし、そもそも知ることはできない。自分にとって大切な情報ソースを選択して、そこに集中するようにしよう。

どのように情報ソースを絞ればいいのか迷っているなら、まずは、1つでも不要なものをやめたり、減らしたりすることから始めてみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人生が好転する人は、「情報量が多い人」ではない。

本当に大切な情報に、集中できる人だ。

すべてを知ろうとすると、人は不安と比較に飲み込まれていく。

そして気づかないうちに、考える力も、動く力も奪われていく。

だからこそ、まず減らす。

見なくていいものを閉じる。

追わなくていい情報を手放す。

すると、不思議なくらい頭が静かになる。

人生を変えるのは、大量の情報ではない。

「何を入れないか」を自分で決めることだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）