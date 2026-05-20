◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―２中日（１９日・倉敷）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が初打席の初球を安打する鮮烈デビューを飾った。先頭の２回、中日・金丸の真っすぐを力強いスイングで中前へ。１月の新人合同自主トレ中に発症した右足の肉離れに始まり、３度の故障離脱で出遅れたが、ついにベールを脱いだ。森下、佐藤、大山もＨランプをともし、ドラ１四天王がそろい踏みで首位・ヤクルトに１ゲーム差に迫った。

狙いを定めた。「６番・左翼」でスタメンに名を連ねた立石は２回先頭のプロ初打席で金丸の真っすぐを中前へはじき返した。“プロ初球”で鮮やかなクリーンヒット。ポーカーフェースを崩し、塁上で両手を突き上げた。「初めての環境でスタートを切れたことがうれしくて」。等身大の笑顔で振り返った黄金ルーキーに藤川監督は「なかなか１球目から振ることはできない。いい一歩になった」とたたえた。

言わずと知れたアスリート一家で育った。高校時代は部活を終えて家に帰ると、特製の打撃ケージで父・和広さんにトスを上げてもらいながら３０球入ったボックスを７セット打ち込んだ。どんなに疲れていても、付き合ってくれた父との時間が原点だ。

高川学園中学３年時には、野球部の同級生の一人が県外の強豪校を目指しており「より強いところで自分の力を見せたい」と影響を受けた。「病院に行って学校も休むから」とチームメートにウソをついてセレクションへ。だが、プレー中も後ろめたさが消えずに帰り道には「やっぱり高川学園で野球がしたい」と決意した。迷いがあっても大好きな仲間と信じる道を突き進んできた。

４番・佐藤が先制打と１２号２ランを放つなど、３安打３打点の大暴れ。森下、大山も２安打で猛虎が誇るドラ１四天王がそろって存在感を示した。頼もしい先輩に引っ張られ「これで終わりではない。いい意味で通過点」と言い切った金の卵。５回終了時に打ち上げられた花火は３度の故障にもめげずに、はい上がってきた立石を祝っているかのようだった。（藤田 芽生）

◆立石 正広（たていし・まさひろ）

▽生まれとサイズ ２００３年１１月１日、山口・防府市出身。２２歳。１８０センチ、８７キロ。右投右打。

▽球歴 防府市立華浦小１年から華浦スポーツ少年団で軟式野球を始め、高川学園中では高川学園リトルシニアでプレー。高川学園では１年春の中国大会からベンチ入り。３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大に進学し、２年春に東京新大学リーグ３冠王を受賞。３、４年春には本塁打、打点の２冠。２５年ドラフト１位で阪神に入団。

▽華麗なる一族 父、母、姉２人の５人家族。母・郁代さん（旧姓・苗村）はバレーボールの９２年バルセロナ五輪日本代表。長女・沙樹さんは今春までリガーレ仙台でプレー。次女・優華さんはクインシーズ刈谷に所属する現役バレーボール選手。

▽あだ名 「まさ」

▽好きな芸能人 福留光帆、あいみょん

▽カラオケの十八番 ＴＷＩＣＥの「ＢＤＺ」

▽好きなテレビ番組 「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」「千鳥の鬼レンチャン」

▽すきな食べ物 いちご

▽趣味 お笑いを見ること