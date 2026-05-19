声優の日笠陽子、右腕骨折！私生活で転倒 生放送『声優と夜あそび』で笑いながら報告「やばいよね」
声優の日笠陽子が、19日放送のABEMAの生放送バラエティー番組『声優と夜あそび』に出演し、私生活で右腕を骨折したことを報告した。
【写真】痛そう…右腕骨折した日笠陽子の姿
番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑いながら伝えた。
骨折した時期は「これは折れたてだから。一昨日（おととい）、やばいよね」と自虐し、骨折した理由は「ズボンを履いていたんだけど、裾がめっちゃヒラヒラしていて。厚底（の靴）を履いていればよかったんだけど、ぺたんこのスニーカーを履いていたから、ひらひらした裾に引っかかって、ドベッ！と転んで。しかも2回も転んで同じところを強打するという…」と打ち明けた。
日笠は2009年にアニメ『けいおん!』の秋山澪役を演じ、ユニット「放課後ティータイム」としても活動。このほか、『戦姫絶唱シンフォギア』マリア・カデンツァヴナ・イヴ役、『キングダム』キョウカイ役、『呪術廻戦』庵歌姫役、『SHAMAN KING』麻倉葉役など、人気キャラクターを多数担当している。
【写真】痛そう…右腕骨折した日笠陽子の姿
番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑いながら伝えた。
骨折した時期は「これは折れたてだから。一昨日（おととい）、やばいよね」と自虐し、骨折した理由は「ズボンを履いていたんだけど、裾がめっちゃヒラヒラしていて。厚底（の靴）を履いていればよかったんだけど、ぺたんこのスニーカーを履いていたから、ひらひらした裾に引っかかって、ドベッ！と転んで。しかも2回も転んで同じところを強打するという…」と打ち明けた。
日笠は2009年にアニメ『けいおん!』の秋山澪役を演じ、ユニット「放課後ティータイム」としても活動。このほか、『戦姫絶唱シンフォギア』マリア・カデンツァヴナ・イヴ役、『キングダム』キョウカイ役、『呪術廻戦』庵歌姫役、『SHAMAN KING』麻倉葉役など、人気キャラクターを多数担当している。