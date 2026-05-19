◆春季高校野球関東大会▽準々決勝 山梨学院１１―１０専大松戸（１９日・ＺＯＺＯマリン）

専大松戸（千葉１位）が春のセンバツ準々決勝で勝利した山梨学院（山梨１位）に逆転負けを喫し、４強入りを逃した。６回終了時点まで８―２とリードしていたが、７回に８失点。９回に２点を返すも及ばなかった

先発した門倉昂大（３年）は６回まで毎回のピンチを背負いながらも、２失点と粘りの投球。しかし７回先頭、４番・高橋輝（３年）に中前安打を許すと、続く５番打者に死球、その後３連打を浴びて降板した。後を受けた中継ぎ投手も踏ん張れず、この回８点を失って逆転された。７回に門倉が連打を浴びてもすぐに代えなかった理由を、持丸修一監督（７８）は「あの場面、本当は（門倉を）引っ張るべきではないですけど、夏の大会前の最後の公式戦だから。エースだったらいけるところまでいって次につなげたかった」と説明。夏を見据えての、決断だったことを明らかにした。また、打線は１２安打を放ち１０得点。９回には１点差まで詰め寄るなどの収穫もあった。

春の公式戦が一区切りし、夏に向けた収穫、課題が見つかった。４番打者、捕手としてチームの主軸を担う吉岡伸太朗（３年）は「センバツの時は１から９番のどこからでも点が取れる打線を作れていたと思う。もう一回甲子園という舞台に出られるように、まずはチームの目標の千葉全勝を目指してやっていきたい」と意気込んだ。