名古屋・栄にタワマン『パークタワー栄』誕生へ 贅沢すぎ…唯一無二の住空間イメージが公開【物件概要】
三井不動産レジデンシャルは、名古屋市初登場となる「パークタワー」シリーズの分譲マンション『パークタワー栄』について、コンセプトルームの事前案内会を開始した。
【画像多数】すごい眺望＆広々した暮らし…『パークタワー栄』のイメージ
名古屋の栄エリアで大規模な再開発が進むなか、「パークタワー」シリーズが、名古屋エリアに初進出する。『パークタワー栄』は、地上24階建、総戸数95戸の免震タワーレジデンスとなる。
立地する栄2丁目は、 江戸時代から名だたる商店が立ち並び、商業の中心として発展してきた本町通沿いの由緒ある地。老舗百貨店や大規模商業施設が徒歩圏内に集積する一方で、世界最大級のプラネタリウムを持つ名古屋市科学館や名古屋市美術館を擁する緑豊かな白川公園に近接し、文化や自然の潤いも享受できる。
さらに、三方が道路に接するという開放的な立地で、周囲に建物が迫りにくく、空間が確保されているため、都心の街並みや空の広がりを感じられる開放的な眺望となる。南西方向には白川公園の豊かな緑が広がる。
デザインは、東京を拠点に国際的活動を行う建築設計事務所ホシノアーキテクツが監修。呉服の街・栄の美意識を受け継ぐシンボリックな意匠を追求し、歴史と現代が融合し新しい時代で生活していく様をデザインで表現する。
また、開放的な立地環境を活かせるよう、角住戸比率約88% という贅沢なプランニングを実現。コーナーサッシの採用により開放感と優れた採光に配慮し、リビング・ダイニングには折り上げ天井や天井カセットエアコン（一部住戸）を備えるなど、スタイリッシュでデザイン性の高い空間に仕上げる。
リビンク・ダイニングの天井高は約2650ミリ（折り上げ部含む／一部住戸除く）を確保。一般的な住戸と比べて高い天井高が、縦方向の開放感を生み、広々とした面積と相まって住まいの質を一段と高める。また、平均面積約76平米のゆとりある広さ、間取りは1LDK〜3LDKまでと、多様なライフスタイルに応えるプランバリエーションを展開する。
このほか、床材・建具・キッチンのカラーセレクトなど細部までこだわりを反映できる「オーナーズスタイリング」により、唯一無二の住まいを創り上げることがができる。構造面においては「免震構造」を採用し、地震に対する安心感がありながらも、柱・梁の太さを低減する。
2026年1月のホームページ開設以降、これまで500組を超える問い合わせがあったという。第1期の販売開始は2026年7月上旬を予定。コンセプトルーム事前案内会は、5月16日より「栄レジデンシャルサロン」で始まった。
■パークタワー栄 物件概要
所在地：愛知県名古屋市中区栄二丁目1403番（地番）
交通：
名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅 徒歩10分、
名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩８分、
名古屋市営地下鉄名城線「矢場町」駅 徒歩9分
総戸数：95戸
敷地面積：1,121.15平米
構造・階数：鉄筋コンクリート造地上24階建
専有面積：50.01平米〜161.43平米（1LDK〜3LDK）
竣工予定：2028年11月下旬竣工予定
入居時期：2029年1月下旬入居予定
【画像多数】すごい眺望＆広々した暮らし…『パークタワー栄』のイメージ
名古屋の栄エリアで大規模な再開発が進むなか、「パークタワー」シリーズが、名古屋エリアに初進出する。『パークタワー栄』は、地上24階建、総戸数95戸の免震タワーレジデンスとなる。
立地する栄2丁目は、 江戸時代から名だたる商店が立ち並び、商業の中心として発展してきた本町通沿いの由緒ある地。老舗百貨店や大規模商業施設が徒歩圏内に集積する一方で、世界最大級のプラネタリウムを持つ名古屋市科学館や名古屋市美術館を擁する緑豊かな白川公園に近接し、文化や自然の潤いも享受できる。
デザインは、東京を拠点に国際的活動を行う建築設計事務所ホシノアーキテクツが監修。呉服の街・栄の美意識を受け継ぐシンボリックな意匠を追求し、歴史と現代が融合し新しい時代で生活していく様をデザインで表現する。
また、開放的な立地環境を活かせるよう、角住戸比率約88% という贅沢なプランニングを実現。コーナーサッシの採用により開放感と優れた採光に配慮し、リビング・ダイニングには折り上げ天井や天井カセットエアコン（一部住戸）を備えるなど、スタイリッシュでデザイン性の高い空間に仕上げる。
リビンク・ダイニングの天井高は約2650ミリ（折り上げ部含む／一部住戸除く）を確保。一般的な住戸と比べて高い天井高が、縦方向の開放感を生み、広々とした面積と相まって住まいの質を一段と高める。また、平均面積約76平米のゆとりある広さ、間取りは1LDK〜3LDKまでと、多様なライフスタイルに応えるプランバリエーションを展開する。
このほか、床材・建具・キッチンのカラーセレクトなど細部までこだわりを反映できる「オーナーズスタイリング」により、唯一無二の住まいを創り上げることがができる。構造面においては「免震構造」を採用し、地震に対する安心感がありながらも、柱・梁の太さを低減する。
2026年1月のホームページ開設以降、これまで500組を超える問い合わせがあったという。第1期の販売開始は2026年7月上旬を予定。コンセプトルーム事前案内会は、5月16日より「栄レジデンシャルサロン」で始まった。
■パークタワー栄 物件概要
所在地：愛知県名古屋市中区栄二丁目1403番（地番）
交通：
名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅 徒歩10分、
名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩８分、
名古屋市営地下鉄名城線「矢場町」駅 徒歩9分
総戸数：95戸
敷地面積：1,121.15平米
構造・階数：鉄筋コンクリート造地上24階建
専有面積：50.01平米〜161.43平米（1LDK〜3LDK）
竣工予定：2028年11月下旬竣工予定
入居時期：2029年1月下旬入居予定