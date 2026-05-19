西口プロレス、「長州小力に関する重要な発表」を予告 4月に信号無視や無免許運転→道交法違反容疑で書類送検
西口プロレス を主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは18日、Xの公式アカウントを更新し、21日に、同団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定していると発表した。
【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力
同団体は、「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」と題した文書を発表。「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日(木)に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と報告した。
続けて「詳細につきましては、同日、西口プロレス公式Xを通じて発表いたします。日頃より応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしますが、正式発表まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
そして「なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください」と結んだ。
小力をめぐっては、4月に都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検されたことが伝えられており、同月に西口プロレスの公式YouTubeに登場し謝罪していた。
【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力
同団体は、「西口プロレスに関する重要なお知らせについて」と題した文書を発表。「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、2026年5月21日(木)に、当団体に所属する長州小力に関する重要な発表を予定しております」と報告した。
そして「なお、現時点で本件に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください」と結んだ。
小力をめぐっては、4月に都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検されたことが伝えられており、同月に西口プロレスの公式YouTubeに登場し謝罪していた。