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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「他人に優しくしてナメられるだけの人と他人に優しくして尊敬される人の違い」を公開した。動画では、人間関係において「ただ優しいだけの人」がなぜ周囲から利用されてしまうのか、そのメカニズムと解決策について、人間の生存戦略の観点から鋭く提言している。



高須氏は冒頭、他人に優しくしてナメられる人と尊敬される人の決定的な違いは「他人に線引きをしっかりするかしないか」だと指摘した。職場や家庭などのあらゆる人間関係は相対的なものであり、役割分担が完全に決まっていることはほぼないと説明。その曖昧な境界線において、優しい人が仕事を肩代わりし続けると、周囲はそれが当たり前だと錯覚し、負担がエスカレートしていくと語った。



高須氏は具体的な事例として、医師の世界における「手術と術後管理」の役割分担や、友人同士のドライブにおける車の提供など、日常生活に潜む押し付け合いの構図を列挙した。その上で、「世の中の大部分の人は自分に甘くて他人に厳しい」と分析。自分の利益を優先する行動は生存戦略上有利であるため、世間には無意識のうちに他者から奪う「テイカー」が溢れていると主張した。「私はテイカーではない、ギバーだと言っている人でも実はテイカーだっていう人が多い」と語り、ただ優しくするだけの姿勢は相手を図に乗らせる結果を招くと警鐘を鳴らす。



さらに、いじめやギャンブルによる借金の無心といった極端な例も挙げ、際限なく相手の要求を受け入れることの危険性を説いた。「本当に困っている時は助けるべきだが、ここから先はダメだという線引きをして断らないといけない」と述べ、毅然とした態度で拒絶する勇気の重要性を強調した。



最後に高須氏は、職場などで明らかに悪いことをしている相手に対して、嫌われることを恐れて注意できない大人が増えている現状を問題視した。ルール違反を放置すれば組織全体が腐敗し、誰も落ちているゴミを拾わなくなるような事態に陥ると懸念を示し、「悪いことをしていたらちゃんと注意する」という当たり前の行動を徹底するよう訴えかけ、動画を締めくくった。