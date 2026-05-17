5月14日に放送された『STAR』（フジテレビ系）に、アーティスト・GACKTが出演。番組内で見せたビジュアルに、困惑の声が続出している。

14日の放送では、伝説のロックバンド・GACKT YELLOW FRIED CHIKENzを率い、ドラマ『コンサルタント―死を執筆する男―』の主題歌『FALL AGAIN』を披露したGACKT。衰えない美声が話題になりつつも、X上で視聴者から寄せられたのは、GACKTのメイクへの違和感を指摘する声だった。

《なんだか急に老けられましたね》

《久しぶりにGACKT見たけど、顔変わった？化粧？？？なんだろ》

実際に、この日のGACKTのビジュアルを見てみると、長い金髪を後ろで束ね、全体的に暗い色でメイクされている。目元はグレーのラメシャドウで、口元は血色感のない、暗いベージュのリップをつけていた。肌も暗めのファンデーションが塗られているようだ。

普段、バラエティ番組で見かけるGACKTは、サングラスとナチュラルメイクが定番となっている。今回は楽曲に合わせたメイクだったようだが、普段とのギャップに困惑した視聴者もいた模様だ。

「GACKTさんは現在52歳、さすがに“年齢の壁”が無視できなくなってきたのかもしれません。長年筋トレを続け、『1日1食。ジュース飲まない。糖分取らない』と健康に気を遣い、老け知らずなビジュアルを維持していることで知られてきました。

実際、『芸能人格付けチェック！』などのバラエティ番組のGACKTさんは、いまも若々しい印象です。視聴者の驚きも、“狙い通り”なのかもしれません」（芸能担当記者）

今回寄せられた違和感は、特徴的な“ダークメイク”によるものか、それとも「GACKT様」でも抗えぬ年齢によるものなのか……。