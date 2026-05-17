瀬戸環奈、母からみた“娘の活躍”「初めて知った時は泣いた」「最高の親孝行もしてくれる代わりに…」
セクシー女優の瀬戸環奈が16日、自身のYouTubeを更新。“ママカン”こと、自身の母とのランチの様子を公開した。
【動画】瀬戸環奈、母からみた“娘の活躍”「初めて知った時は泣いた」
「お母さんにいろいろ聞いてみた」とのタイトルで、概要欄には「セトカンと瀬戸環奈の母ことママカンのランチに密着！娘の幼少期や反抗期、現在の活躍について聞いてみました。そこには知られざる母の想いが…（スタッフ）」との文言が。
動画内では、母が幼少期の娘について「砂糖菓子みたいな子供でしたね。人見知りで、アイドルだよね。家の中で。兄弟からも愛されて、パパに溺愛されて、本当に愛されキャラだよね」とうれしそうに回顧。「怪我とか病気、けっこう大きいのが多くて。小さい時も、産まれてすぐに『これはかわいい子を産んでしまった』って」と振り返った。
反抗期について、母は「上の2人の兄弟もすごかったけど（瀬戸環奈も）すごかった。でも、ほっとした。あまりにもいい子だったから、高1とかで反抗期がきて『ちゃんと育っているんだ』って、すごくほっとしました」とコメント。瀬戸は「心の中でボコボコにしている」と当時の反抗期について明かした。
今の娘の活躍について「初めて知った時は、もう泣いたし、パパが声出して泣いているのも初めて見た。だけど、本人がもうGOで行っちゃっているから、すごい勢いで走り出しているから、背中を見失わないように、一緒に追いかけていくしかない。とにかく帰る場所でいたい。それだけ」「最高の親孝行もしてくれる代わりに、最高の親不孝もしてくれる」などと、母としての偽りのない思いを打ち明けていた。
【動画】瀬戸環奈、母からみた“娘の活躍”「初めて知った時は泣いた」
「お母さんにいろいろ聞いてみた」とのタイトルで、概要欄には「セトカンと瀬戸環奈の母ことママカンのランチに密着！娘の幼少期や反抗期、現在の活躍について聞いてみました。そこには知られざる母の想いが…（スタッフ）」との文言が。
動画内では、母が幼少期の娘について「砂糖菓子みたいな子供でしたね。人見知りで、アイドルだよね。家の中で。兄弟からも愛されて、パパに溺愛されて、本当に愛されキャラだよね」とうれしそうに回顧。「怪我とか病気、けっこう大きいのが多くて。小さい時も、産まれてすぐに『これはかわいい子を産んでしまった』って」と振り返った。
今の娘の活躍について「初めて知った時は、もう泣いたし、パパが声出して泣いているのも初めて見た。だけど、本人がもうGOで行っちゃっているから、すごい勢いで走り出しているから、背中を見失わないように、一緒に追いかけていくしかない。とにかく帰る場所でいたい。それだけ」「最高の親孝行もしてくれる代わりに、最高の親不孝もしてくれる」などと、母としての偽りのない思いを打ち明けていた。