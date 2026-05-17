訪問営業で「太陽光パネルを設置すれば電気代が安くなる」と言われました。初期費用が「200万円」かかっても、本当に元は取れるのでしょうか？

初期費用200万円の妥当性は？ 最新データから見る住宅用太陽光発電の設置相場

今回のケースで、太陽光発電の見積もりで提示された「200万円」について、この金額が妥当なのかどうか、判断に迷う方もいるでしょう。相場感を知らないまま契約するのは避けたいところです。

経済産業省 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」によると、住宅用太陽光発電システムの1kWあたりの平均設置費用は、新築で28万9000円、既築で30万1000万円とされています。

この数値を基準にすると、200万円の予算では6～7kWほどのシステムが設置できる計算です。一般的な家庭に設置されるシステム容量が3～5kW程度といわれているため、200万円という金額は比較的高価格帯の投資といえます。

もし提示された見積もりが3kW程度で200万円であれば、相場よりもかなり高額である可能性があるため、複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。



元が取れるのは約12年？ 売電収入と電気代削減額をシミュレーション

200万円の初期費用を何年で回収できるかは、「どれだけ発電し、どれだけ自家消費するか」に加えて、売電単価や購入電力単価などによって大きく左右されます。

例えば、7kWのシステムを200万円で設置した場合を想定します。年間発電量を約8000kWh、自家消費率を30％（2400kWh）、余剰売電を70％（5600kWh）と仮定しましょう。売電価格が1kWhあたり15円の場合で計算すると、年間の売電収入はおよそ8万4000円です。

一方で、自家消費による電気代削減効果を1kWhあたり35円程度とすると、年間でおよそ8万4000円の節約になります。これらを合計すると、年間では16万8000円程度の家計負担の軽減につながる可能性があります。この計算では、初期費用200万円を回収するのにかかる期間は約12年です。



買取価格と運用コストはどれくらい？

太陽光発電の収支を考える上で欠かせないのが、「FIT制度（固定価格買取制度）」の動向です。経済産業省の「調達価格等算定委員会」の資料によると、住宅用（10kW未満）の買取価格は年々見直されています。

最新の資料によれば、2024年度の16円／kWhに対し、2025年度は15円／kWhとなることが示されています。

また、同資料では、住宅用太陽光発電の運転維持費について、1kWあたり年間3000円程度を想定しています。200万円かけて設置した設備を長期間稼働させるためには、定期的な点検や清掃といったランニングコストも計算に入れておくべきでしょう。



まとめ

太陽光パネルの導入において、初期費用200万円はシステム容量によっては相場の範囲内ですが、条件次第では割高となる可能性もあります。今回の試算では、費用回収の目安はおおむね12年程度とされますが、発電量や自家消費率、売電価格などによって大きく変動します。

さらに、買取価格の低下や維持費も踏まえると、単純な収支だけでなく、長期的な運用を前提に慎重に判断することが重要です。複数の見積もりを比較し、自宅の条件に合った最適なプランを見極めることが、納得感のある導入につながると考えられます。



出典

経済産業省 調達価格等算定委員会 令和8年度以降の調達価格等に関する意見 （8）住宅用太陽光発電のコスト動向 （1） 住宅用太陽光発電のシステム費用（29～30ページ）、（2）住宅用太陽光発電の運転維持費（32ページ）、令和8年度以降（2026年度以降）の調達価格等について（105ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー