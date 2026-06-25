電気料金
『電気料金』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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8月使用分の電気代が大手8社で値下がり 都市ガス4社も揃って値下げ
共同通信
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MetaやGoogleなどAI企業が電気技師や大工を大量採用、給与水準も急上昇
Meta・BlackRockなど計435億円超を技能職の育成プログラムに投じており
GIGAZINE（ギガジン）
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1時間の外出でエアコンを切るべきか、住環境で判断が変わる理由
猛暑の昼間はつけっぱなしが有利だが夜間や涼しい時間帯は切るべきとのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年7月27日
2026年7月25日
2026年7月24日
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「電気代が怖い」真夏日もエアコンOFF、搬送され支払った「高すぎる代償」
室温35度の自宅で発見され入院、節約額を大幅に超える約5万7千円の出費に
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月23日
2026年7月21日
2026年7月20日
2026年7月18日
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トランプ大統領がテック大手7社を招集し電気代問題に圧力
GPU集積の巨大施設は原子力発電所並みの電力を要するとされており深刻だ
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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エアコンの「28℃設定」や「風量最大は電気代増」は誤解だった
中村氏は節約しつつ快適に過ごすため、エアコンのよくある誤解を解説
プレジデントオンライン