長友佑都の涙に一夜明けても反響が止まず

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26人を発表した。

FC東京のDF長友佑都が5大会連続で選出され、森保一監督から名前を呼ばれた後に流した涙に、一夜明けても反響が止まず。クラブ公式Xの動画は、わずか半日で500万回再生を超えた。

これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、今回の道のりは一筋縄ではいかなかった。3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断。それでも驚異的な回復を見せ、5月6日のジェフユナイテッド千葉戦で実戦復帰。10日の東京ヴェルディ戦では先発出場を果たし、5回目の出場権を手繰り寄せた。

長友は1986年9月12日生まれ。明治大からFC東京に加入し、チェゼーナやインテル（ともにイタリア）、ガラタサライ（トルコ）などで活躍した。日本代表としては長年にわたりサイドバックの主力として君臨している。

SNS上では「涙したタイミングがな」「もらい泣き」「本当にかっこいい人」「ただ、ただカッコイイ」「グッとくる」「この涙に強い覚悟を感じた」「胸が熱くなる」「一緒に泣いてしまうよ」「素敵な涙」「まじでかっこいい」「こんなの泣くしかないじゃん」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）