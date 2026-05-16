【あすから】キム・テリ、悪鬼に取り憑かれる… 韓国ドラマ『悪鬼』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・テリ、オ・ジョンセが主演する韓国ドラマ『悪鬼』（全12話）が、あす17日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週日曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【写真】白ドレスで笑顔を見せるキム・テリ
同作は、悪鬼に取り憑かれた女とその悪鬼を見ることのできる男が真実を追いながら疑問の死を暴いていくオカルトミステリー。
「2023 SBS演技大賞」でキム・テリが大賞を受賞。『キングダム』『シグナル』などの大ヒットシリーズを手がけたキム・ウ二が脚本を担当した話題作。
キム・テリ演じるサニョンの悪鬼に取り憑かれた圧巻の演技や実力派キャストとスタッフが手掛けるスリリングなストーリー展開がみどころとなる。
■あらすじ
扉の外は別世界だ。扉を開けると、そこには悪鬼がいる。悪鬼に取り憑かれた女と、その悪鬼が見える男が、5種類の神体を取り巻く疑問の死を暴く韓国型オカルトミステリー。
亡くなった父親の遺品を受け取って、悪鬼に取り憑かれた貧しい生まれのク・サニョン。鬼と神を見ることができる民俗学者ヨム・ヘサンと出会い、悪鬼に関する真実を追いながら、自分が知っていた世界とは全く違う世界と向き合う。
■キャスト
キム・テリ、オ・ジョンセ、ホン・ギョン、チン・ソンギュ、パク・ジヨン ほか
■スタッフ
脚本：キム・ウニ（『キングダム』『シグナル』）
監督：イ・ジョンリム（『VIP』）、キム・ジェホン（『花たちの戦い-宮廷残酷史-』）
【写真】白ドレスで笑顔を見せるキム・テリ
同作は、悪鬼に取り憑かれた女とその悪鬼を見ることのできる男が真実を追いながら疑問の死を暴いていくオカルトミステリー。
「2023 SBS演技大賞」でキム・テリが大賞を受賞。『キングダム』『シグナル』などの大ヒットシリーズを手がけたキム・ウ二が脚本を担当した話題作。
■あらすじ
扉の外は別世界だ。扉を開けると、そこには悪鬼がいる。悪鬼に取り憑かれた女と、その悪鬼が見える男が、5種類の神体を取り巻く疑問の死を暴く韓国型オカルトミステリー。
亡くなった父親の遺品を受け取って、悪鬼に取り憑かれた貧しい生まれのク・サニョン。鬼と神を見ることができる民俗学者ヨム・ヘサンと出会い、悪鬼に関する真実を追いながら、自分が知っていた世界とは全く違う世界と向き合う。
■キャスト
キム・テリ、オ・ジョンセ、ホン・ギョン、チン・ソンギュ、パク・ジヨン ほか
■スタッフ
脚本：キム・ウニ（『キングダム』『シグナル』）
監督：イ・ジョンリム（『VIP』）、キム・ジェホン（『花たちの戦い-宮廷残酷史-』）