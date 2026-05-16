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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン ソニーCSLのある東五反田から、北品川へ。「発見」と「感動」のラン。２０２６年５月１４日出走。」を公開しました。本動画では、脳科学者の茂木健一郎がソニーコンピュータサイエンス研究所のある東五反田から北品川周辺を走る様子を公開し、街歩きの新たな魅力や運動を取り入れる工夫を紹介しています。



動画の冒頭、茂木健一郎は「ソニーコンピュータサイエンス研究所の近くを走るという、旅ランのスペシャルバージョン」と語り、走り慣れた街へと出発します。かつてソニーの本社があった「ソニー通り」から大崎方面へ向かい、普段は通らない目黒川沿いのルートを選択。「普通の歩きだとこっちには来ない」「旅ランで来るとまた違って見える」と、走りながら新鮮な視点で街の景色を堪能する姿が収められています。



北品川エリアに入ると、日本の近代ガラス工業発展の地である「官営品川硝子製造所跡」の碑や、漬物のたくあんの由来ともされる沢庵和尚が眠る「東海寺大山墓地」など、歴史的なスポットを次々と発見。さらに、かつて現代美術を発信していた原美術館の跡地周辺を通りかかり、「本当にいい美術館だったよな」と過去を懐かしむ場面も見られました。



その後、研究所付近へ戻った茂木健一郎は、今回のランニングで着用していたシューズに言及。「仕事にも使えるランニングシューズ」を取り入れていることを明かしました。



見慣れた街でも、少しルートを変えて走るだけで新たな発見や歴史に出会える「旅ラン」。日々の運動不足解消や、休日のリフレッシュを兼ねた散策ルートの計画に、本動画を役立ててみてはいかがでしょうか。