ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊NY連銀製造業景気指数（5月）21:30
結果 19.6
予想 7.2 前回 11.0
＊米鉱工業生産（4月）22:15
結果 0.7％
予想 0.3％ 前回 -0.3％（-0.5％から修正）（前月比）
＊米設備稼働率（4月）
結果 76.1％
予想 75.8％ 前回 75.7％
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
トランプ大統領は、「中国の習主席との首脳会談で、関税問題が議題に上らなかったため、関税について協議しなかった」と述べた。
＊米国とイラン、高濃縮ウラン問題を棚上げ
米国とイランは戦闘終結を優先するため、イランの高濃縮ウラン備蓄を巡る協議を一旦後回しにしている。双方とも、この問題は後の段階で扱うべきテーマだとの認識を示している。イランのアラグチ外相が述べた。
＊中米が「貿易投資委員会」の設置で合意
中国と米国は、貿易投資委員会を設立することで合意した。中国の新華社通信が伝えた。双方は農産品の市場アクセスを巡る懸念事項について協議を進め、相互関税引き下げの枠組みの下で二国間貿易拡大を促進する方針。
【米国】
＊NY連銀製造業景気指数（5月）21:30
結果 19.6
予想 7.2 前回 11.0
＊米鉱工業生産（4月）22:15
結果 0.7％
予想 0.3％ 前回 -0.3％（-0.5％から修正）（前月比）
＊米設備稼働率（4月）
結果 76.1％
予想 75.8％ 前回 75.7％
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
トランプ大統領は、「中国の習主席との首脳会談で、関税問題が議題に上らなかったため、関税について協議しなかった」と述べた。
＊米国とイラン、高濃縮ウラン問題を棚上げ
米国とイランは戦闘終結を優先するため、イランの高濃縮ウラン備蓄を巡る協議を一旦後回しにしている。双方とも、この問題は後の段階で扱うべきテーマだとの認識を示している。イランのアラグチ外相が述べた。
＊中米が「貿易投資委員会」の設置で合意
中国と米国は、貿易投資委員会を設立することで合意した。中国の新華社通信が伝えた。双方は農産品の市場アクセスを巡る懸念事項について協議を進め、相互関税引き下げの枠組みの下で二国間貿易拡大を促進する方針。