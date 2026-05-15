【楽園追放 -The Stellar Angel-】 2026年冬 発売予定 ジャンル：ビジュアルノベル プラットフォーム：Nintendo Switch、Steam

東映アニメーションは、ビジュアルノベルゲーム「楽園追放 -The Stellar Angel-」のティザーサイトを5月15日に公開した。発売予定は2026年冬。

本作は、2014年に公開された劇場アニメ「楽園追放 -Expelled from Paradise-」のゲーム。同作の後日譚を描く完全新作となっており、アンジェラとディンゴの物語が再び動き出す。

なお、プラットフォームはNintendo SwitchとSteam。ストーリーや登場キャラクター、スタッフなどの詳細については今回公開されたティザーサイト並びに公式SNSにて順次公開される予定となっている。

□「楽園追放 -The Stellar Angel-」ティザーサイト

(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ

(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ2

(C)東映アニメーション/©Studio51 Inc.

