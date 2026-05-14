アンガールズ・田中卓志、第1子男児誕生を報告「髪の毛は結構生えてました！」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が14日、インスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。
【写真】わが子を抱っこする田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です」と発表。「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えながら喜びを伝えた。
投稿された写真には、生まれたばかりの子どもを抱き、穏やかな表情を見せる田中の姿が収められている。
また田中は、出産時のエピソードについて、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話していることも明かしている。
田中は2023年1月、一般女性との結婚を発表していた。
引用：「アンガールズ田中卓志」インスタグラム（＠ungirls_tanaka）
【写真】わが子を抱っこする田中卓志
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です」と発表。「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えながら喜びを伝えた。
投稿された写真には、生まれたばかりの子どもを抱き、穏やかな表情を見せる田中の姿が収められている。
また田中は、出産時のエピソードについて、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話していることも明かしている。
田中は2023年1月、一般女性との結婚を発表していた。
引用：「アンガールズ田中卓志」インスタグラム（＠ungirls_tanaka）