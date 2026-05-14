田中卓志（2019年撮影）

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　お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が14日、インスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。

【写真】わが子を抱っこする田中卓志

　田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です」と発表。「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えながら喜びを伝えた。

　投稿された写真には、生まれたばかりの子どもを抱き、穏やかな表情を見せる田中の姿が収められている。

　また田中は、出産時のエピソードについて、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話していることも明かしている。

　田中は2023年1月、一般女性との結婚を発表していた。

引用：「アンガールズ田中卓志」インスタグラム（＠ungirls_tanaka）