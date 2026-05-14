明日の『風、薫る』侯爵家の“千佳子”仲間由紀恵の入院が決まり病院内に緊張が走る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第35回）が5月15日に放送される。
【写真】仲間由紀恵が和泉侯爵家の千佳子役で登場！『風、薫る』第35回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第35回あらすじ
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備が進められる。
そんな中、りんと直美が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】仲間由紀恵が和泉侯爵家の千佳子役で登場！『風、薫る』第35回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第35回あらすじ
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備が進められる。
そんな中、りんと直美が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。