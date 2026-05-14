日清製粉ウェルナが祝福投稿

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは直後に祝福投稿を公開すると「久しぶりで超嬉しい」とファンも待望の様子だった。

同社は昨季から大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み上げていく「SHO-TOWER」を披露している。トッピングが毎回違うことでファンの間でも楽しみな“儀式”となっている。

この日は「やったーーー！ 大谷翔平選手、第7号ホームラン!! 待っていました……やっぱり嬉しいですね」と絵文字満載で投稿。「今回はカラフルにキウイとみかん」と写真を公開した。分厚い7枚のパンケーキの上にはホイップクリームと、刻んだみかんとキウイが飾られていた。

大谷の本塁打から22分後の高速祝福にファンも反応。SNS上には「ホームランも待ってたけど、SHOTOWERも待ってました」「きたあーー!!」「7段も食えないよー」「ありがとう」「これからどんどん枚数増えるよー」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）