USJ、初の映画鑑賞イベント開催 「ジュラシック・パーク」、「ジョーズ」など名作がラインナップ【概要・上映作品一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は13日、パーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を6月の毎週末に期間限定で開催すると発表した。
【画像】おいしそう！映画を見ながら楽しめる5周年限定フード
パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として、「シネマナイト」を開催すする。
初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で大好きな映画を鑑賞できる『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』では、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『E.T.』をはじめ、『ジュラシック・パーク』、 『ジョーズ』、『ウォーターワールド』などがラインナップ。パークにまつわる世界的大人気映画を鑑賞できる。
週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック 気分でお楽しみいただける、パーク初の映画鑑賞イベント。日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸る体験を提供する。
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
■ 開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
■ 開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なります
※1日1作品上映
※上映作品は日本語吹替え版となります
■ 開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
■ 参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です
【上映作品 一覧】
2026年6月5日（金）17:30 『ジョーズ』
2026年6月6日（土）18:30 『ウィキッド ふたりの魔女』
2026年6月7日（日）18:30 『ジュラシック・パーク』
2026年6月13日（土）18:30 『ブルース・ブラザーズ』
2026年6月14日（日）18:00 『バックドラフト』
2026年6月19日（金）18:00 『ウォーターワールド』
2026年6月21日（日）18:00 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
2026年6月26日（金）17:30 『E.T.』
2026年6月27日（土）18:30 『ジュラシック・ワールド』
2026年6月28日（日）18:30 『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C） Universal Studios. All Rights Reserved. （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】おいしそう！映画を見ながら楽しめる5周年限定フード
パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として、「シネマナイト」を開催すする。
週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック 気分でお楽しみいただける、パーク初の映画鑑賞イベント。日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸る体験を提供する。
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
■ 開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
■ 開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なります
※1日1作品上映
※上映作品は日本語吹替え版となります
■ 開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
■ 参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です
【上映作品 一覧】
2026年6月5日（金）17:30 『ジョーズ』
2026年6月6日（土）18:30 『ウィキッド ふたりの魔女』
2026年6月7日（日）18:30 『ジュラシック・パーク』
2026年6月13日（土）18:30 『ブルース・ブラザーズ』
2026年6月14日（日）18:00 『バックドラフト』
2026年6月19日（金）18:00 『ウォーターワールド』
2026年6月21日（日）18:00 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
2026年6月26日（金）17:30 『E.T.』
2026年6月27日（土）18:30 『ジュラシック・ワールド』
2026年6月28日（日）18:30 『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C） Universal Studios. All Rights Reserved. （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
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