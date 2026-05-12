吉野北人×鈴木愛理W主演、夫婦が“殺し合う”衝撃ラブサスペンス映画化 『昨夜は殺れたかも』10月23日公開
THE RAMPAGEの吉野北人と、歌手・俳優として活躍する鈴木愛理が、初共演でダブル主演を務める映画『昨夜は殺れたかも』が、10月23日に公開されることが決定した。原作は、藤石波矢と辻堂ゆめによる同名小説（講談社タイガ）。幸せな新婚夫婦が“お互いの浮気”を疑ったことから、まさかの殺し合いへと発展していく異色のラブサスペンスだ。
【動画】愛し合う夫婦の殺し愛、開戦を告げる特報映像
原作は、「今からあなたを脅迫します」シリーズで知られる藤石波矢と、『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞受賞作家の辻堂ゆめが、夫視点・妻視点をリレー形式で描いた長編小説。2019年の刊行以来、「ページをめくる手が止まらない」「ハラハラドキドキの連続」「殺し合いなのにクスっと笑える」などと高評価レビューが相次いでいる。
監督を務めるのは、ドラマやドキュメンタリー作品を数多く手がけてきた松木創。脚本は『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田が担当する。
吉野が演じるのは、平凡なサラリーマンとして暮らしながら、実は元ヤクザという過去を隠している藤堂光弘。一方、鈴木は、夫を深く愛する専業主婦でありながら、実際は若くして起業した帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。
吉野は「すぐに打ち解け、明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただいた」と鈴木への信頼を語り、鈴木も「スイートフェイスからは想像できないくらい、腹を括った漢らしい一面があると思えば、地元の友達なの？というくらい、フランクに話してくださる一面があった」と吉野の印象を明かしている。
咲奈が経営する会社の副社長を務め、信頼を寄せるビジネスパートナー・明石役に工藤阿須加。光弘が務める会社のおとなしくドジな事務員・野中役に王林。明石と同じ会社で咲奈を手厚くサポートする秘書・黒沢役に佐津川愛美。光弘や野中が務める会社の社長・梶谷役に本宮泰風。
さらに、光弘を慕う部下・哲哉役に映画初出演のISSEI。光弘が働く会社の派遣社員役で元HKT48の田中美久が出演。オラキオや次長課長の河本準一、ベテラン俳優の菅田俊も出演し、予測不能な物語を彩る。
物語は、ハロウィンの夜に運命的な出会いを果たした光弘と咲奈が、それぞれの正体を隠したまま結婚し、理想的な夫婦生活を送るところから始まる。しかし、互いの浮気を疑ったことをきっかけに、事態は思わぬ方向へ転がり始める。“愛し合う夫婦”が“命を狙い合う夫婦”へ――。ポップでスリリングな設定が話題を呼びそうだ。
■吉野北人のコメント
脚本を読んだ際に、テンポの良い物語展開と個性豊かなキャラクターに強く引き込まれました。
今回、かなり振り切ったお芝居に挑戦したので、とても楽しみながら演じることができましたし、光弘はクールな印象の中に強い信念と熱さを持つ人物で、そのギャップを意識して表現しました。
鈴木愛理さんとはすぐに打ち解け、明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただきました。
テンポ感が早くクスッと笑ってもらえる作品になっていますので、ぜひ映画館でお楽しみください！
■鈴木愛理のコメント
愛しているからこそ、疑い合い殺し合う。こんなにも深いテーマを、サスペンス×コメディタッチでお届けします。
本当はアメリカの学校出身で起業家のシゴデキなのに、家では普通であることを極めるために、全てを隠して専業主婦の体を貫いている咲奈。ふざけているの？というくらいに、日常会話に英語が混ざることもあり、難しさと面白さと吹っ切れた感で笑いっぱなしの現場でした。
初めてお芝居させていただいた吉野北人さんは、スイートフェイスからは想像できないくらい、腹を括った漢らしい一面があると思えば、地元の友達なの？というくらい、フランクに話してくださる一面もあって。まさに二面性が必要なこの作品にぴったりでした。
ハロウィンの時期に向けて、ハラハラとドキドキを全国の劇場でぜひ体験してください！！
■原作：藤石波矢のコメント
映画化していただき光栄です。原作は僕と辻堂ゆめさんがノリノリでバトンパスし合って書いたリレー小説です。本当に楽しい執筆でした。映画では、ハラハラしたりクスッとしたりのオリジナル要素がいくつも加わりました。パートナーとの関係に悩む人も全然違うことに悩む人も満足できるエンタメになっていると思います。鈴木愛理さん、吉野北人さんの激しいバトルとかわいらしさは必見なので、皆さまお楽しみに！
■原作：辻堂ゆめのコメント
撮影見学に行った頃から映画化の実感がわいてきて、情報解禁をずっと楽しみにしていました。
吉野北人さんと鈴木愛理さんが演じてくださる藤堂光弘＆咲奈夫婦は、なかなかの変わり者です。
そして原作の執筆方法も変わっています。夫視点のシーンは藤石波矢さん、妻視点は私が担当し、作家二人の間で原稿を交互にやりとりするリレー小説形式で完成させました。
だからこそ私としては、咲奈に感情移入してしまいます。映画でも頑張れ咲奈、絶対に光弘に殺されないでね！
【動画】愛し合う夫婦の殺し愛、開戦を告げる特報映像
原作は、「今からあなたを脅迫します」シリーズで知られる藤石波矢と、『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞受賞作家の辻堂ゆめが、夫視点・妻視点をリレー形式で描いた長編小説。2019年の刊行以来、「ページをめくる手が止まらない」「ハラハラドキドキの連続」「殺し合いなのにクスっと笑える」などと高評価レビューが相次いでいる。
吉野が演じるのは、平凡なサラリーマンとして暮らしながら、実は元ヤクザという過去を隠している藤堂光弘。一方、鈴木は、夫を深く愛する専業主婦でありながら、実際は若くして起業した帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。
吉野は「すぐに打ち解け、明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただいた」と鈴木への信頼を語り、鈴木も「スイートフェイスからは想像できないくらい、腹を括った漢らしい一面があると思えば、地元の友達なの？というくらい、フランクに話してくださる一面があった」と吉野の印象を明かしている。
咲奈が経営する会社の副社長を務め、信頼を寄せるビジネスパートナー・明石役に工藤阿須加。光弘が務める会社のおとなしくドジな事務員・野中役に王林。明石と同じ会社で咲奈を手厚くサポートする秘書・黒沢役に佐津川愛美。光弘や野中が務める会社の社長・梶谷役に本宮泰風。
さらに、光弘を慕う部下・哲哉役に映画初出演のISSEI。光弘が働く会社の派遣社員役で元HKT48の田中美久が出演。オラキオや次長課長の河本準一、ベテラン俳優の菅田俊も出演し、予測不能な物語を彩る。
物語は、ハロウィンの夜に運命的な出会いを果たした光弘と咲奈が、それぞれの正体を隠したまま結婚し、理想的な夫婦生活を送るところから始まる。しかし、互いの浮気を疑ったことをきっかけに、事態は思わぬ方向へ転がり始める。“愛し合う夫婦”が“命を狙い合う夫婦”へ――。ポップでスリリングな設定が話題を呼びそうだ。
■吉野北人のコメント
脚本を読んだ際に、テンポの良い物語展開と個性豊かなキャラクターに強く引き込まれました。
今回、かなり振り切ったお芝居に挑戦したので、とても楽しみながら演じることができましたし、光弘はクールな印象の中に強い信念と熱さを持つ人物で、そのギャップを意識して表現しました。
鈴木愛理さんとはすぐに打ち解け、明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただきました。
テンポ感が早くクスッと笑ってもらえる作品になっていますので、ぜひ映画館でお楽しみください！
■鈴木愛理のコメント
愛しているからこそ、疑い合い殺し合う。こんなにも深いテーマを、サスペンス×コメディタッチでお届けします。
本当はアメリカの学校出身で起業家のシゴデキなのに、家では普通であることを極めるために、全てを隠して専業主婦の体を貫いている咲奈。ふざけているの？というくらいに、日常会話に英語が混ざることもあり、難しさと面白さと吹っ切れた感で笑いっぱなしの現場でした。
初めてお芝居させていただいた吉野北人さんは、スイートフェイスからは想像できないくらい、腹を括った漢らしい一面があると思えば、地元の友達なの？というくらい、フランクに話してくださる一面もあって。まさに二面性が必要なこの作品にぴったりでした。
ハロウィンの時期に向けて、ハラハラとドキドキを全国の劇場でぜひ体験してください！！
■原作：藤石波矢のコメント
映画化していただき光栄です。原作は僕と辻堂ゆめさんがノリノリでバトンパスし合って書いたリレー小説です。本当に楽しい執筆でした。映画では、ハラハラしたりクスッとしたりのオリジナル要素がいくつも加わりました。パートナーとの関係に悩む人も全然違うことに悩む人も満足できるエンタメになっていると思います。鈴木愛理さん、吉野北人さんの激しいバトルとかわいらしさは必見なので、皆さまお楽しみに！
■原作：辻堂ゆめのコメント
撮影見学に行った頃から映画化の実感がわいてきて、情報解禁をずっと楽しみにしていました。
吉野北人さんと鈴木愛理さんが演じてくださる藤堂光弘＆咲奈夫婦は、なかなかの変わり者です。
そして原作の執筆方法も変わっています。夫視点のシーンは藤石波矢さん、妻視点は私が担当し、作家二人の間で原稿を交互にやりとりするリレー小説形式で完成させました。
だからこそ私としては、咲奈に感情移入してしまいます。映画でも頑張れ咲奈、絶対に光弘に殺されないでね！