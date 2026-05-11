『CDTVライブ！ライブ！』セカオワフェス開催 豪華6曲をフルサイズライブ
5月18日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、SEKAI NO OWARI、Creepy Nuts、山下智久、緑黄色社会、なにわ男子ほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦
音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演し、ライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」の豪華6曲をフルサイズで披露する。
Creepy Nutsは、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌「Fright」をテレビ初披露。さらに、2024年に大ヒットしたドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」をフルサイズでパフォーマンスする。
山下智久は、主演映画の挿入歌「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をフルサイズでテレビ初歌唱。グローバルグループENHYPENのリーダー・JUNGWONがフィーチャリングで参加しており、今回は2人によるスペシャルパフォーマンスが実現する。
緑黄色社会は最新曲「章」、なにわ男子はメンバーの高橋恭平主演映画のために書き下ろされた「ビーマイベイベー」、日向坂46は四期生・藤嶌果歩が自身初となる単独センターを務める「Kind of love」を披露する。
11月の東京ドーム公演が完売し、追加公演も決定した超特急は「ガチ夢中！」、EXILE B HAPPYは子どもも楽しめるハッピーな応援ソング「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜（feat. 小島よしお）」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。また、NCT WISHは1stフルアルバムのタイトル曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露する。
そして、人気企画「踊ってみた！」では、LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦。GENERATIONSから中務裕太、THE RAMPAGEから浦川翔平、EXILE／FANTASTICSから世界、PSYCHIC FEVERから小波津志、THE JET BOY BANGERZからHINATA・TAKI・SHIGETORAという総勢7名のダンス自慢が集結する。果たして、どのような「踊ってみた！」を見せてくれるのか。
さらに、NEWSは1年9ヵ月ぶりに赤坂のライブハウスに登場。歌唱曲にも注目だ。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」
NCT WISH「Ode to Love」
Creepy Nuts「Fright」「二度寝」
超特急「ガチ夢中！」
なにわ男子「ビーマイベイベー」
NEWS
日向坂46「Kind of love」
山下智久「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
緑黄色社会「章」
【マンスリーライブ】最終週：SEKAI NO OWARIフェス
「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」
【踊ってみた！】
LDH選抜メンバー「AIZO」（King Gnu）
※参加者は以下
中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、HINATA・TAKI・SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて5月18日19時放送。
【写真】LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦
音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演し、ライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」の豪華6曲をフルサイズで披露する。
山下智久は、主演映画の挿入歌「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をフルサイズでテレビ初歌唱。グローバルグループENHYPENのリーダー・JUNGWONがフィーチャリングで参加しており、今回は2人によるスペシャルパフォーマンスが実現する。
緑黄色社会は最新曲「章」、なにわ男子はメンバーの高橋恭平主演映画のために書き下ろされた「ビーマイベイベー」、日向坂46は四期生・藤嶌果歩が自身初となる単独センターを務める「Kind of love」を披露する。
11月の東京ドーム公演が完売し、追加公演も決定した超特急は「ガチ夢中！」、EXILE B HAPPYは子どもも楽しめるハッピーな応援ソング「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜（feat. 小島よしお）」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。また、NCT WISHは1stフルアルバムのタイトル曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露する。
そして、人気企画「踊ってみた！」では、LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦。GENERATIONSから中務裕太、THE RAMPAGEから浦川翔平、EXILE／FANTASTICSから世界、PSYCHIC FEVERから小波津志、THE JET BOY BANGERZからHINATA・TAKI・SHIGETORAという総勢7名のダンス自慢が集結する。果たして、どのような「踊ってみた！」を見せてくれるのか。
さらに、NEWSは1年9ヵ月ぶりに赤坂のライブハウスに登場。歌唱曲にも注目だ。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」
NCT WISH「Ode to Love」
Creepy Nuts「Fright」「二度寝」
超特急「ガチ夢中！」
なにわ男子「ビーマイベイベー」
NEWS
日向坂46「Kind of love」
山下智久「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
緑黄色社会「章」
【マンスリーライブ】最終週：SEKAI NO OWARIフェス
「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」
【踊ってみた！】
LDH選抜メンバー「AIZO」（King Gnu）
※参加者は以下
中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、HINATA・TAKI・SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて5月18日19時放送。