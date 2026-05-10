◇スコットランド・プレミアリーグ セルティック 3―1 レンジャーズ（2026年5月10日 英国・グラスゴー）

2位セルティックのFW前田大然が公式戦4戦連発弾を含む2得点で逆転優勝に望みをつないだ。ホームで行われた3位レンジャーズとの「オールド・ファーム」で1―1の後半8分に勝ち越し弾を決め、4分後にもダメ押し弾。そのままフル出場し、3―1でチームをリーグ戦5連勝に導いた。

前節3日のヒバーニアン戦では2桁到達となる節目の10点目を決めてフル出場で勝利に貢献したが、試合終了後に左足を引きずるしぐさを見せた。日本代表のW杯メンバー発表を15日に控える中でコンディションに懸念が浮上していたが、この日は不安を払拭して先発出場。ゴールを重ねて長年の宿敵から優勝の可能性を奪った。

リーグ5連覇を狙うチームに貴重な勝ち点3をもたらし、残り2試合で首位ハーツと勝ち点1差に迫った。

残り2試合のセルティックは13日にアウェーでマザーウェル戦、16日の最終節ではホームでハーツとの直接対決を控える。23日にはスコットランド杯決勝でダンファームリンと対戦。W杯を前に前田が2冠達成に挑む。