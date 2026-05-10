ペンギン推しにはたまらない、ペンギングッズの祭典！

ペンギンを専門テーマにした期間限定イベント「新宿ペンギンバザール」が、2026年5月6日（水・振）〜11日（月）まで、小田急百貨店新宿店7階イベントスペースにて開催。東京都内での開催は昨年に続き2回目。

陶器、紙雑貨、布雑貨、ぬいぐるみ、アクセサリーなど、人気クリエーター60組以上による選りすぐりの作品がラインアップ。「ここでしか買えない」限定商品も多数登場。

筆者は後期の初日に参戦。見どころをご紹介します。

ペンギン雑貨が大集結！「新宿ペンギンバザール」に行ってみた

場所は小田急百貨店新宿店7階イベントスペース。小田急百貨店新宿店は小田急ハルクの7階にありました。前期の初日は大混雑だったようなのですが、レジが増設され会計待ちは緩和された模様。

なお、後期初日すぐ売り切れのクッキーなども。ペンギングッズファンの熱気も高まっていました。

さまざまなペンギンアーティストの作品がずらり

会場には、陶器、絵画、刺繍、革小物、布雑貨など、ジャンルも多種多様なペンギングッズが立ち並んでいます。会場のあちこちで作家ごとのブースが展開されており、「かわいい」だけでなく、本格的なアート作品も豊富。眺めているだけで時間が溶けていきます。

・陶器フィギュア〈さっぽろペンギンコロニー／なかじまともゆき〉

陶芸家・なかじまともゆきさんによるペンギンの陶器フィギュア。表情やポーズが一体ずつ異なり、ずらりと並ぶ姿は圧巻です。

海外でも人気が高い作家とのこと。角度によっても表情が違ってきます。

・油彩原画「群雛」とストール〈佐久間露涓〉

ヒナが寄り添う姿を描いた油彩原画「群雛」。同作品をプリントしたストールも展開。本格派アートを身につけて持ち歩ける、嬉しいラインナップ。

・掛け分け六角小鉢〈つぐみ製陶所〉

ターコイズと白の掛け分けの境目に、ちょこんとペンギンが描かれた六角形の小鉢。シンプルで普段使いしやすいサイズ感が魅力。バリエーション豊富で、お皿ごとに表情が異なるのもポイント。

・革のペンギンバッグ

リアルなフォルムで作られた、大人サイズのペンギン型レザーバッグ。ペンギン好きにはたまらないインパクト大の逸品です。

・ワッペンでカスタマイズ〈Atelier Rijitta〉

奈良発の刺繍工房によるペンギンワッペン。その場で貼り付けてもらえるカスタマイズサービスも実施。

ペンギン好きにはたまらない見応えのイベント。ペンギン好きの方はぜひチェックしてみては。「新宿ペンギンバザール」は、小田急百貨店新宿店 7階にて2026年5月6日（水・振）〜11日（月）まで開催です。

新宿ペンギンバザール

https://penguin-bazaar.com/tokyo/

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