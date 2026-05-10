ペンギン雑貨が大集結！「新宿ペンギンバザール」に行ってみた
ペンギン推しにはたまらない、ペンギングッズの祭典！
ペンギンを専門テーマにした期間限定イベント「新宿ペンギンバザール」が、2026年5月6日（水・振）〜11日（月）まで、小田急百貨店新宿店7階イベントスペースにて開催。東京都内での開催は昨年に続き2回目。
陶器、紙雑貨、布雑貨、ぬいぐるみ、アクセサリーなど、人気クリエーター60組以上による選りすぐりの作品がラインアップ。「ここでしか買えない」限定商品も多数登場。
筆者は後期の初日に参戦。見どころをご紹介します。
ペンギン雑貨が大集結！「新宿ペンギンバザール」に行ってみた
場所は小田急百貨店新宿店7階イベントスペース。小田急百貨店新宿店は小田急ハルクの7階にありました。前期の初日は大混雑だったようなのですが、レジが増設され会計待ちは緩和された模様。
なお、後期初日すぐ売り切れのクッキーなども。ペンギングッズファンの熱気も高まっていました。
さまざまなペンギンアーティストの作品がずらり
会場には、陶器、絵画、刺繍、革小物、布雑貨など、ジャンルも多種多様なペンギングッズが立ち並んでいます。会場のあちこちで作家ごとのブースが展開されており、「かわいい」だけでなく、本格的なアート作品も豊富。眺めているだけで時間が溶けていきます。
・陶器フィギュア〈さっぽろペンギンコロニー／なかじまともゆき〉
陶芸家・なかじまともゆきさんによるペンギンの陶器フィギュア。表情やポーズが一体ずつ異なり、ずらりと並ぶ姿は圧巻です。
海外でも人気が高い作家とのこと。角度によっても表情が違ってきます。
・油彩原画「群雛」とストール〈佐久間露涓〉
ヒナが寄り添う姿を描いた油彩原画「群雛」。同作品をプリントしたストールも展開。本格派アートを身につけて持ち歩ける、嬉しいラインナップ。
・掛け分け六角小鉢〈つぐみ製陶所〉
ターコイズと白の掛け分けの境目に、ちょこんとペンギンが描かれた六角形の小鉢。シンプルで普段使いしやすいサイズ感が魅力。バリエーション豊富で、お皿ごとに表情が異なるのもポイント。
・革のペンギンバッグ
リアルなフォルムで作られた、大人サイズのペンギン型レザーバッグ。ペンギン好きにはたまらないインパクト大の逸品です。
・ワッペンでカスタマイズ〈Atelier Rijitta〉
奈良発の刺繍工房によるペンギンワッペン。その場で貼り付けてもらえるカスタマイズサービスも実施。
ペンギン好きにはたまらない見応えのイベント。ペンギン好きの方はぜひチェックしてみては。「新宿ペンギンバザール」は、小田急百貨店新宿店 7階にて2026年5月6日（水・振）〜11日（月）まで開催です。
新宿ペンギンバザール
https://penguin-bazaar.com/tokyo/
詳細情報
新宿ペンギンバザール
https://x.com/penguin_bazaar
開催日
前期 5月6日(水・振) → 8日(金)
後期 5月9日(土) → 11日(月)
※8日は18時閉場 11日は17時閉場
場所 小田急百貨店新宿店 7階＝イベントスペース
主催 ペンギンバザール