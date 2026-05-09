タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。入院中の見舞客について語った。

マツコは2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。共演の有吉弘行から「お見舞いは誰か来たり、断ったり？」と見舞客の来訪について聞かれると、マツコは「あんまり、基本的にもう…」と言葉を選びつつ「嫌だし、あと迷惑かけるのも嫌だと思ってたから。基本的にはお断りしてた」と明かした。

ニヤリとした有吉が「何人かだけ？」と来訪者について深掘りすると、マツコも「それでも行くことが立派な行為だと思ってる人が来たんじゃない？」とチクリ。「（見舞いに）来ないからと言って薄情だなとかちっとも思いませんし、むしろ来た人の方を『これで恩を着せてるつもりなのかしら？』って」と率直に語った。

一方で「だから面白かった。そういうタイプなんだっていうのが」と見舞いを通じて感じることがあった様子。「そういうのしないと思ってたのにするんだとか。逆に、恩着せがましいことやってくるんだろうなと思ってた人の方があっさり。そういう人の方が信頼できるよね」とぶっちゃけていた。