プロ野球のファーム・リーグは8日、ナイターで予定されていたオイシックス―日本ハム戦（ハードオフ新潟）が雨天中止。東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。

ナイターで行われたロッテ―巨人の交流戦（ZOZOマリンスタジアム）はロッテが10―1で大勝。先発・ロングは3回1安打3奪三振無失点で3番手・唐川が4回2安打無失点で3勝目（2敗）を挙げた。山口が7回の4号ソロなど2安打2打点、山本が2安打3打点。巨人先発・泉は3回10安打9失点（自責5）で2敗目（1セーブ）。荒巻が5回に2号ソロを放った。

東地区の楽天―ヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）は延長10回1―1の引き分け。楽天先発・岸は7回5安打8奪三振で無失点。ワォーターズが2安打1打点、小森が2安打。ヤクルト先発・石川は4回5安打6奪三振で無失点。育成選手のモンテルが2安打を放った。

中地区の西武は中日戦（カーミニークフィールド）に11―1で大勝。仲三が2回に7号3ラン。中村剛、佐藤太が2安打3打点をマークした。先発・冨士は6回6安打6奪三振1失点で1勝目（3敗）。中日先発・松木平は3回1/3を8安打10失点で3敗目（1勝）を喫した。ドラフト4位・能戸（明秀日立）が2安打1打点、育成選手の山浅が2安打。

DeNAはナイターのハヤテ戦（横須賀）に7―3。先発・小園が6回7安打3失点で1勝目を挙げた。2番手・藤浪は1回無安打2奪三振で無失点。古市が2安打2打点、ドラフト1位・小田（青学大）が2安打。ハヤテ先発・野村は1回2/3を4安打5失点で2敗目。今村が5回に3号2ラン。鈴木将が3安打、広沢が2安打。

西地区のオリックスは広島戦（由宇）に5―2で逆転勝ち。先発・佐藤一が7回3安打2失点で1勝目を挙げた。育成選手の田島が3安打1打点、内藤が2安打1打点。広島先発・佐藤柳は7回4安打2失点だった。

ソフトバンクはナイターの阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に6―2。先発の育成ドラフト8位・北斗（中大準硬式）が5回1安打1失点（自責0）で、2番手・伊藤が2回1安打無失点で1勝目（1セーブ）。広瀬隆が2安打2打点、正木と石塚が2安打をマークした。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は6回5安打1失点。元山が2安打。