ソニー、ミラーレス「α」の新製品を予告 高画素モデル「α7R」シリーズか
ソニーが、ミラーレスカメラ「α」の新製品発表を予告した。ソニーの特設サイトでは「Ready for the next R」の文字を掲出。赤い「R」の文字は、高画素モデル「α7R」のシンボルであり、α7Rシリーズの新製品がお披露目される可能性が高そうだ。
発表日時は5月13日（水）22時30分で、YouTubeでライブ配信（英語のみ）を実施するとしている。
ソニーがミラーレスカメラ「α」の新製品発表を予告。「Ready for the next R」の文字が見える
α7 Rシリーズの現行モデルは、2022年10月に発表した「α7R V」。AIプロセッシングユニットを初めて搭載したモデルで、被写体認識機能や追従性能を大幅に高めた点が評価されたほか、露出制御やオートホワイトバランス（AWB）も改善した。
現行の高画素モデル「α7R V」
発表日時は5月13日（水）22時30分で、YouTubeでライブ配信（英語のみ）を実施するとしている。
ソニーがミラーレスカメラ「α」の新製品発表を予告。「Ready for the next R」の文字が見える
α7 Rシリーズの現行モデルは、2022年10月に発表した「α7R V」。AIプロセッシングユニットを初めて搭載したモデルで、被写体認識機能や追従性能を大幅に高めた点が評価されたほか、露出制御やオートホワイトバランス（AWB）も改善した。
現行の高画素モデル「α7R V」