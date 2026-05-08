1.上下運動ができる場所を作る

猫にとって、高い場所へ登ることは単なる遊びではなく、身を守り、周囲を観察するための大切な習性です。

平面の広さよりも「高さ」がある空間を好むため、キャットタワーを設置したり、丈夫な棚を階段状に配置したりして、上下運動ができる環境を作ってあげましょう。

高いところに登ることで、運動不足の解消になるだけでなく、視界が広がり、猫は自分の縄張りを安全だと認識して安心します。

部屋が狭くても、壁際を利用して高さを出す工夫をすることで、猫の満足度はぐっと高まるでしょう。

2.一人になれる隠れ家を作る

猫はとてもデリケートで、時には誰にも邪魔されずに一人で静かに過ごしたいと感じる瞬間があります。

そのため、部屋の隅やクローゼットの一部など、猫が安心して身を隠せる「隠れ家」を用意してあげることが重要です。

専用のドーム型ベッドや、中にタオルを敷いた段ボール箱でも構いません。家族の話し声や足音が気にならない静かな場所に設置し、猫がそこに隠れているときは、無理に引っ張り出したり覗き込んだりせず、そっとしておいてあげるルールを家族全員で共有しましょう。

3.トイレを常に清潔に保つ

猫は非常に綺麗好きで、特にトイレの汚れには敏感です。排泄物が残ったままのトイレを使うことを嫌がり、それが大きなストレスとなってトイレ以外の場所で粗相をしてしまう原因にもなります。

排泄物はできるだけ早く片付け、定期的に猫砂を全部入れ替えたり、容器を丸洗いしたりして清潔を保ちましょう。

また、トイレの数は「猫の頭数+1個」が理想です。場所も、静かで落ち着いて用を足せる場所を選び、猫が不快感なく排泄に集中できる環境を整えてあげてください。

4.1日5分でも全力で遊ぶ

室内で暮らす猫にとって、飼い主との遊びは狩りの本能を満たす貴重な時間です。猫じゃらしなどのオモチャを使い、ネズミや鳥の動きを真似て緩急をつけて動かしてあげましょう。

短時間でも集中して「獲物を捕まえる」という達成感を味わわせることで、エネルギーが発散され、精神的な安定につながります。

ダラダラと長く遊ぶ必要はありません。1回5分から10分程度、猫が満足するくらい全力で向き合って遊ぶ時間を、毎日のルーティンとして作ってあげることが大切です。

5.適切な距離感を保つ

愛猫が可愛いあまり、つい構いすぎてしまうことがありますが、無理な抱っこやしつこい撫で回しは猫にとって大きなストレスです。

猫には「今は触られたくない」というタイミングがあるため、猫のペースを尊重することが信頼関係を築く鍵となります。

猫が自分から近寄ってきたときだけ優しく応じ、去っていくときは追いかけないようにしましょう。適度な距離感を保ち、お互いに自立した関係を築くことが、猫にとって最も居心地の良い状態であり、長生きにもつながる秘訣です。

ストレス解消のヒントとは

環境を整えるだけでなく、日常の中にちょっとした「楽しみ」を取り入れることで、猫のストレスはさらに軽減されます。

例えば、窓の外が見えるように椅子を配置したり、窓辺にスペースを作ったりしてみてください。

外を飛ぶ鳥や揺れる木の葉を眺めることは、猫にとって刺激的な娯楽であり、退屈しのぎになるでしょう。

また、爪研ぎの場所を複数用意し、素材（段ボールや麻縄など）も好みに合わせて選べるようにすると、思う存分バリバリと爪を研いで気分転換ができます。

さらに、フードをそのままお皿に入れるのではなく、穴の開いた容器に入れて工夫しながら取り出させる「知育玩具」を活用するのもおすすめです。

猫がストレスを感じているサイン

猫は言葉で不調を伝えられない代わりに、行動や体調に異変を見せることで、ストレスを感じていることを私たちに教えてくれます。

例えば、以前よりも急に家中を走り回る「真空行動」が増えたり、逆に家具の裏などに隠れてずっと出てこなくなったりする場合は注意が必要です。

また、過剰なグルーミング（毛づくろい）によって、同じ場所ばかり舐めて毛が抜けてしまうことも代表的なサインです。

さらに、トイレ以外でおしっこをしてしまう、食欲が極端に落ちる、攻撃的になって飼い主を噛むといった変化も見られます。こうしたサインにいち早く気づき、何が原因で嫌がっているのかを探ってあげることが飼い主の重要な役割です。

ストレスを放置するリスク

猫のストレスを「そのうち慣れるだろう」と放置してしまうと、心だけでなく体にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

特に多いのが、ストレスが原因で発症する「特発性膀胱炎」などの泌尿器系の病気です。これらは痛みを伴います。

また、慢性的なストレスは免疫力を低下させ、風邪を引きやすくなったり、皮膚病が治りにくくなったりすることも。

精神面でも、常に怯えて暮らすことで性格が臆病になったり、逆にフラストレーションが溜まって凶暴化したりと、飼い主との良好な関係が壊れてしまう可能性もあります。猫の心身の健康を守るためには、ストレスを早期に解消することが不可欠です。

まとめ

猫が健康で幸せに暮らすためには、飼い主が猫の習性を理解し、心地よい環境を整える努力が欠かせません。

毎日のちょっとした工夫や接し方の改善で、猫の表情は見違えるほど穏やかになります。愛猫からの小さなサインを見逃さず、適度な距離感を保ちながら、信頼と安心に満ちた最高のパートナーシップを築いていきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)