「白州18年」が手に入るチャンス！「【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第10弾】」5月8日より発売大大吉に「山崎12年」、大吉に「白州12年」をラインナップ
【［Amazon.co.jp限定］ ウイスキーみくじ［第10弾］】 発売日：5月8日 価格：4,880円（送料無料） 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
・超大吉：白州18年（1口）
価格：4,880円（送料無料）
タチバナE酒販（アップライジング）は、Amazon.co.jp限定特別企画の「ウイスキーみくじ【第10弾】」（466口限定）を5月8日より販売開始した。価格は4,880円。
ウイスキーみくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。本企画は、Amazonのみで展開される送料無料シリーズとなっており、今回の超大吉には、ジャパニーズウイスキーの中でも特に入手困難な一本「白州18年」が設定されている。【［Amazon.co.jp限定］ ウイスキーみくじ［第10弾］ラインナップ】
・超大吉：白州18年（1口）
・大大吉：山崎12年（2口）
・大吉：白州12年（2口）
・中吉：白州 シングルモルト（3口）
・喜吉：山崎 シングルモルト（3口）
・福吉：響 JAPANESE HARMONY（5口）
・縁吉：宮城峡 シングルモルト（5口）
・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50口）
・宝吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（209口）
・吉：巳乃霞 グレーンウイスキー（186口）
※総466口、なくなり次第終了
「【Amazon.co.jp限定】 ウイスキーみくじ 【第10弾】」概要
価格：4,880円（送料無料）
販売口数：466口限定（完売次第終了）
※本企画はAmazon.co.jp限定販売です。