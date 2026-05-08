女子プロレスのセンダイガールズ（仙女）は８日、所属選手のＤＡＳＨ・チサコ（３７）がこのほど妊娠したことを公式ホームページで発表した。今後予定していた試合は欠場するといい、「本人とも協議を重ねた結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定しておりました大会を欠場させていただくこととなりました。大会・試合を楽しみにしてくださっていた皆様、並びに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げます。一方で、新しい命を授かったことは、団体としても大変喜ばしく、心より祝福しております」と報告した。

チサコは団体の地元・仙台市出身で、旗揚げ日となった２００６年７月９日にデビュー。「ハードコア・クイーン」として、女子プロレス界で屈指のハードコアマッチの名手として名を馳せている。４月１２日の後楽園ホール大会では、リング上に立てたラダー（脚立）の頂上から、場外の机に寝かせた相手にボディプレスでダイブする衝撃のハードバンプも見せていた。

仙女は「長年にわたりリングの最前線で闘い続けてきたＤＡＳＨ・チサコにとって、この決断は決して簡単なものではありませんでした。それでも今は、自身の身体、そして新しい命と向き合う時間を大切にしてほしいという思いから、団体としても全力で支えてまいります。今後の復帰時期につきましては、本人の体調や状況を最優先に判断し、改めてご報告させていただきます。皆様には温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともＤＡＳＨ・チサコ、そしてセンダイガールズプロレスリングへのご声援をよろしくお願い申し上げます」とした。

また、７月２０日には後楽園ホールで「ＤＡＳＨ・チサコ２０周年記念大会」として、新日本プロレスのエル・デスペラードとのシングルマッチを予定していたが、本人の欠場により「センダイガールズ２０周年記念大会」として開催するという。代替カードは未定で、団体ＨＰでチケット払い戻し希望者への対応を記している。