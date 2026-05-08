日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした新ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日に新発売します。ちいかわをはじめ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、ラッコ、モモンガらがマクドナルドのマネジャーやクルーになった「3Dフィギュア」（全8種）がもらえます。鉛筆の先に付けられるペンシルトッパーになっています。

【写真】ちょちょちょっ！ かわいい！ うさぎ、モモンガも！ 全8種類のデザインをチェック！

また、同日から、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ（全8種）がもらえるハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、「ほんのハッピーセット」の新作となるシールブック「スイミー」、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」も展開されます。

ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」は5月15日からの第1弾と29日からの第2弾で実施。全8種類のうち、4種類ずつに分けられます。

ハッピーセット「ちいかわ」は、第1弾発売日の15日、第2弾発売日の29日の2日間、マクドナルド公式アプリで配布される購入券を持った人の限定販売となります。また、「朝マック」（午前5時〜10時30分）とレギュラーメニュー（午前10時30分〜翌日午前5時）のそれぞれの時間帯で、1人4個までの販売。他販売日は、購入券の提示が必要なく、1グループ1会計4個までの販売。

「マックデリバリー」サービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止。株主優待券、および「子育て支援パスポート」は使用できないとのことです。