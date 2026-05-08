5月22日無料Zoom、リスキリングとDX人材育成の専門家2名が解説！ パーソルグループ「バックオフィスDX for JA」

記事ポイント パーソルグループ2社から柿内 秀賢・片岡 秀夫の2名が登壇JA組織の人事労務課題とDX推進の実践ポイントを解説2026年5月22日(金)開催・参加費無料・Zoom視聴 パーソルグループ2社から柿内 秀賢・片岡 秀夫の2名が登壇JA組織の人事労務課題とDX推進の実践ポイントを解説2026年5月22日(金)開催・参加費無料・Zoom視聴

JA（農業協同組合）のバックオフィス業務のデジタル化をテーマにした特別オンラインセミナーが、日本農業新聞の主催で開催されます。

パーソルグループの2社からそれぞれ専門家が登壇し、JA組織の人事労務領域における構造的課題とDX推進の具体的な手法を解説します。

パーソルグループ「バックオフィスDX for JA」





開催日時：2026年5月22日(金)13:30〜16:00主催：株式会社日本農業新聞参加費：無料参加方法：オンライン（Zoom）申込締切：2026年5月19日(火)

「バックオフィスDX for JA」は、JAの業務実態と課題を踏まえ、DXソリューションの導入によって実現できる具体的な変革と、持続可能な組織運営への転換を提案する特別オンラインセミナーです。

参加費は無料で、Zoom経由でオンライン視聴できます。

パーソルグループからは、人材・組織を研究の視点から捉えるパーソル総合研究所と、現場でのDX支援を数多く手がけてきたパーソルイノベーションの2社が参加します。

それぞれの立場から、JAにおけるバックオフィス人材のあり方やDXを推進するうえでの実践的なポイントを解説します。

パーソルグループ以外にも複数の企業が登壇し、多角的な視点からバックオフィスDXへの取り組みが紹介されます。

登壇者プロフィール

パーソル総合研究所とパーソルイノベーションから、リスキリング支援とDX人材育成それぞれの第一線に立つ専門家2名が登壇します。





パーソル総合研究所からは、Reskilling Camp代表の柿内 秀賢が登壇します。

人材紹介事業の営業部長を経てオープンイノベーション推進部の立ち上げやDXプロジェクトの企画推進・新規事業開発を担い、自身もリスキリングを実践してきた経歴の持ち主です。

法人向けリスキリング支援サービス「Reskilling Camp」の企画・立ち上げを主導し、現在はパーソル総合研究所にてリスキリング領域の事業開発をリードしています。

早稲田大学招聘研究員を務め、著書「リスキリングが最強チームをつくる」（ディスカヴァー・トゥエンティワン）も刊行しています。





パーソルイノベーションからは、TECH PLAY Company代表の片岡 秀夫が登壇します。

2008年にインテリジェンス（現パーソルキャリア）に新卒入社後、経営企画部や転職支援事業の事業企画部を経て、Innovation Lab.にて新規事業開発とオープンイノベーションを推進してきています。

分社化と同時にパーソルイノベーションへ移り、「TECH PLAY」の事業責任者として各社のDX実現に向けたDXコンサルティング・組織づくり・人材育成を支援しています。

TECH PLAY Academy の実績と YouTube 公式チャンネル





パーソルイノベーションが運営する「TECH PLAY Academy」は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに企業のDX人材育成を支援するサービスです。

現場活用と定着にこだわった研修設計が特徴で、大手企業100社への研修実績を持ち、満足度95%超・リピート率90%超を実現しています。

過去に開催したセミナーのアーカイブを視聴できるYouTube公式チャンネルも開設されており、生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などをテーマにしたコンテンツが公開されています。

従来のフォーム申込後にダウンロードする形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善されています。

リスキリング支援とDX人材育成、両面の実績を持つ専門家2名による解説は、JA組織のバックオフィス改革における具体的な道筋を示す内容です。

参加費無料・Zoom視聴のため全国どこからでも参加でき、申込締切は2026年5月19日(火)で、視聴申し込みは主催者サイトに掲載されています。

パーソルグループ「バックオフィスDX for JA」の紹介でした。

よくある質問

Q. このセミナーはどのような参加者を対象としていますか。

A. JA組織の人事・労務担当者やバックオフィス業務の改善に関わる方を主な対象としています。

パーソルグループ以外の企業も登壇し、多角的な視点からバックオフィスDXへの取り組みが紹介されます。

Q. 柿内 秀賢氏が代表を務める「Reskilling Camp」はどのようなサービスですか。

A. パーソル総合研究所が運営する法人向けリスキリング支援サービスです。

DXプロジェクトや新規事業開発の現場経験を持つ柿内氏が企画・立ち上げを主導し、リスキリング領域の事業開発をリードしています。

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