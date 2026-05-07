【和歌山県那智勝浦町】人間本来の営みを発掘する、1泊2日の狩猟体験ツアー登場！第1弾は和歌山県・色川地区



Spinelは、体験ツアー事業「PRIMAL(プライマル)」を始動。第一弾として、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・色川地区の猟師「だものみち」と連携し、1泊2日の狩猟体験ツアーの販売を開始した。

原体験プラットフォーム「PRIMAL」

スーパーの棚に並ぶ精肉、加工された切り身。現代の都市生活において、食卓に届くまでの過程は限りなく不可視化されている。

一方、地方では獣害(イノシシ・シカ等による農作物被害)が深刻化し、捕獲された動物の多くが資源化されないまま処分されている現実があるという。

[caption id="attachment_1603872" align="aligncenter" width="600"] オリエンテーションの様子[/caption]



「PRIMAL」は、この二つの距離を縮めるために生まれた原体験プラットフォーム。

[caption id="attachment_1603876" align="aligncenter" width="600"] くくり罠についてのオリエンテーション[/caption]



山に入り、罠を見回り、





止め刺しに立ち会い、解体し、

[caption id="attachment_1603878" align="aligncenter" width="600"] ボタン鍋[/caption]

[caption id="attachment_1603875" align="aligncenter" width="600"] アナグマの焼肉[/caption]

食卓で味わう。





その一連を現役の猟師と共に体験することで、「命をいただく」という行為を観念ではなく、身体で理解する場を提供する。

第一弾パートナーは、色川地区の猟師ユニット

[caption id="attachment_1603881" align="aligncenter" width="600"] 原裕氏[/caption]

「PRIMAL」第一弾パートナーは、和歌山県・色川地区の「だものみち」。「だものみち」は、色川地区を拠点に、罠猟・解体・ジビエ提供までを一貫して手掛ける猟師ユニットだ。

代表の原裕氏は、鹿児島大学で畜産学を修め、卒業論文ではイノシシの獣害対策をテーマに研究。22歳で生まれ育った色川に戻り、「獣害を害のまま終わらせず、地域の資源に変える」ことを掲げて活動している。

また、色川鳥獣害対策協議会の会長も務め、地域全体での獣害対策にも取り組む。狩猟場所の色川地区は、人口約330人で、住民のおよそ4割を移住者が占める希少な集落。急峻な山々と棚田の風景が残っている。

体験内容＆料金をチェック

「PRIMAL」第一弾では、罠の見回りや獣道の解説、止め刺しへの立ち会い、解体作業の見学・補助、ジビエ料理を体験。

参加料金は、1人40,000円(1泊2日・税込)で、定員は各回2〜8名だ。なお、参加料金に交通費・宿泊費は含まれない。

地域の生産者と連携した体験プログラムを拡大予定





「PRIMAL」では、今後も地域の生産者と連携した体験プログラムを順次拡大していく予定とのこと。あわせて、参加者・関係者の協力のもと、狩猟と食の現場を映像化したドキュメンタリーをYouTube・SNSで継続的に公開していくとしている。

公式HPやYouTubeでは、ツアー動画や参加者のインタビュー動画を公開中だ。



「食」と「命」のつながりを頭ではなく身体で理解したい人、地方の一次産業・獣害問題に関心のある人、都市の日常から抜け出し本質的な時間を過ごしたい人、自然の中での暮らしに興味がある人などは、文明が忘れたものを発掘する、原体験プラットフォーム「PRIMAL」の狩猟体験ツアーに参加してみては。

■「PRIMAL」第一弾狩猟体験ツアー

場所：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野43

詳細・申し込み：https://www.primal.voyage/wakayama-hunting

「PRIMAL」公式HP：https://www.primal.voyage/

「PRIMAL」公式YouTube：https://www.youtube.com/@primal_voyage

(佐藤ゆり)