【東京都中央区】写真史に残る展覧会の回顧展「ザ・ファミリー・オブ・マン写真展」にシグマが協賛！

シグマは、8月12日(水)〜24日(月)の期間に開催される「ザ・ファミリー・オブ・マン写真展」に協賛することを発表した。今を生きる人々へ「問い」を投…