ストレートプレス
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【埼玉県越谷市・神奈川県横浜市】にゃんこ大商店、普段使いグッズなど新商品が続々登場！にゃんこ大商店出張所も実施
ポノスが運営するECサイト「にゃんこ大商店」で、『にゃんこ大戦争』などの新商品が順次発売される。また、8月には埼玉県のTSUTAYAレイクタウンと神奈…
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【山梨県富士河口湖町】フジプレミアムリゾート、愛犬と楽しむ夏季プログラム実施！BBQにヨガなど
[caption id="attachment_1680183" align="aligncenter" width="600"] 富士山の見える広場[/caption]山梨県富士河口湖町のフジプレミアムリゾートは、…
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【東京都中央区】写真史に残る展覧会の回顧展「ザ・ファミリー・オブ・マン写真展」にシグマが協賛！
シグマは、8月12日(水)〜24日(月)の期間に開催される「ザ・ファミリー・オブ・マン写真展」に協賛することを発表した。今を生きる人々へ「問い」を投…
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【静岡県熱海市】全26室のホテル「SHIJIMA ATAMI」プレオープン！全室半露天風呂を含む露天風呂付
あいネットグループは、創業65周年を迎えた8月1日(土)、静岡県熱海市桃山町に全26室のスモールラグジュアリーホテル「SHIJIMA ATAMI(しじま あたみ)」…
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【埼玉県川口市】頒布開始から10年！鎮守氷川神社が、御朱印帳「スサノオ」をリニューアルし頒布
埼玉県川口市にある鎮守氷川神社は、頒布開始から10年を迎えた御朱印帳「スサノオ」をリニューアルし、100冊限定で8月15日(土)より頒布を開始する。従…
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京都プラザホテルズの運営施設が「じゃらん 売れた宿大賞」で1位受賞。新規開業も
京都プラザホテルズが運営する温泉リゾート旅館「南紀白浜 和みの湯 花鳥風月」が、「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞(都道府県部門・和歌山県11〜…
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猫専用レンタルキャンピングカー「にゃんぴんぐCar」登場。猫と出かける新しい選択肢
猫専用レンタルキャンピングカー「にゃんぴんぐCar」が、8月1日(土)よりサービスを開始した。猫専用レンタルキャンピングカーが登場 「にゃんぴんぐCa…
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東芝ブレイブルーパス東京と筋肉食堂がコラボ！選手の体づくりを支える筋肉弁当を販売
JAPAN RUGBY LEAGUE ONEに所属する東芝ブレイブルーパス東京とTANPAC(筋肉食堂)のタイアップが実現。選手の体づくりを支える筋肉弁当が、8月1日(土)、…
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【北海道札幌市】札幌発の「川見」が豊平川で開催！川を眺め、せせらぎに耳を傾け過ごす夏のひととき
「川見」を世界へ発信する企業の川見は、川見実行委員会が、8月21日(金)〜30日(日)の10日間、豊平川・幌平橋左岸において、水辺空間を活用した文化創…
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【東京都渋谷区】創業108年のベーカリー神戸屋がリブランディング。アトレ恵比寿店をリニューアルOPEN
神戸屋は、創業108年を迎える本年、約40年ぶりとなるコーポレートロゴおよびブランドロゴの刷新、店舗空間やスタッフの装いを順次リニューアルするリ…
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【大阪府大阪市】新しい街の楽しみ方を提案する電動モビリティ体験型店舗「AINOHOT 心斎橋店」オープン
Funsedyが展開する電動モビリティブランド「AINOHOT(アイノホット)」は、8月7日(金)、大阪・心斎橋エリアに「AINOHOT 心斎橋店」をグランドオープンす…
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【富山県富山市】金沢の銘店「きんつば中田屋」「佃の佃煮」「不室屋」がファボーレ富山で合同販売実施
金沢を代表する老舗三社「きんつば中田屋」「佃の佃煮」「不室屋」が、富山県富山市のファボーレ富山に集結！8月6日(木)〜11日(火)の期間、本館1階 ス…
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【群馬県高崎市】ブランド品買取専門店「ブラリバ高崎問屋町店」OPEN！大切な品物と想いを次世代へ繋ぐ
[caption id="attachment_1678952" align="aligncenter" width="600"] 「ブラリバ高崎問屋町店」店舗外観[/caption]ブランドリユース事業を展開するST…
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【東京都江東区】夢の広場で「あおみ夏祭り2026」開催！バスケ男子日本代表戦パブリックビューイングも
トヨタアルバルク東京が、8月31日(月)、東京都江東区にあるTOYOTA ARENA TOKYOに隣接するシンボルプロムナード公園「夢の広場」にて、「あおみ夏祭り2…
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【茨城県つくば市】韓国人気雑貨ブランド・ARTBOXを展開する「玉光堂イオンモールつくば店」OPEN！
CRAVIAがフランチャイズ事業を推進する、韓国の人気雑貨ブランド「ARTBOX」の日本国内におけるフランチャイズ第1号店となる「玉光堂イオンモールつく…
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【神奈川県鎌倉市】「海の家 −KAITO YUIGAHAMA− 海渡 由比ガ浜」オープン！フードは50種以上を用意
シーサイドラウンジは、鎌倉・由比ガ浜海岸にて営業中の海の家「海の家 −KAITO YUIGAHAMA− 海渡 由比ガ浜」を、8月31日(月)まで期間限定でオープン…
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【新潟県三条市、見附市、新潟市、新発田市】全国9大学が新潟に集結！大学野球の育成世代が熱戦を繰り広げるサマーリーグ開催
[caption id="attachment_1679507" align="aligncenter" width="600"] サマーリーグ企画チーム[/caption]丸富は、8月6日(木)〜10日(月)の期間、新潟県…
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【東京都江戸川区】葛西臨海水族園で、子どもも大人も楽しめるイベント「水族園で夕涼み」開催！
葛西臨海水族園では、8月8日(土)〜11日(火・祝)の期間、開園時間を3時間延長して20:00まで営業するイベント「水族園で夕涼み」を開催。イベント期間中…
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【東京都世田谷区・広島県尾道市】リサイクル錫100％使用、8種の絶滅危惧動物をモチーフにしたオブジェが登場！
アトラス化成は、自社ブランド「Tindustry」が展開する錫の動物オブジェシリーズ「SUZU ZOO」の展開を、8月より二子玉川 蔦屋家電などのライフスタイ…
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【栃木県那須塩原市】地域に根差す食と音楽の祭典・黒磯日用夜市開催！約40店と多彩なアーティストが集結
TANZENは、黒磯日用夜市実行委員会が8月29日(土)・30日(日)、那須塩原市のJR黒磯駅前広場にて「黒磯日用夜市」を開催することを発表した。自然と都市…