ローソン都内2店舗にフードロス削減サービス「Too Good To Go」導入 店焼きパンなどの詰め合わせが半額以下に
フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Goの日本法人、Too Good To Go Japanは、ローソンと提携し、「ローソン」の都内2店舗（ナチュラルローソン六本木ヒルズ店・ローソンTOC大崎店）において、11日より、「Too Good To Go」を導入する。
【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」
本提携により、おにぎりやデザート、店内調理品を環境に優しくおトクなサプライズバッグとしてユーザーへ届け、国内のフードロス削減をさらに推進していく。同アプリは、「フードロスのない社会」をビジョンに掲げ、誰もが日常の中で無理なくフードロス削減に参加できる仕組みを世界規模で展開している。一方、「ローソン」は、AI発注システムによる需要予測や「てまえどり」の推奨、消費者と一緒に取り組む食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」（値引き商品の購入で寄付につながる施策）など、多角的なフードロス削減の取り組みを推進していく。
今回の提携は、フードロス削減をより身近で持続可能なものにしていきたいという両社の想いが一致したことで実現。ローソンがこれまで推進してきた取り組みをさらに後押しするため、Too Good To Goを通じて、「まだまだおいしく食べられる食品」とそれを求めるユーザーをリアルタイムでつなぎ、おトクな価格で提供する。
消費期限が近づいた弁当、おにぎりなどを詰め合わせたセットを、定価の半額以下で販売。「ベーカリーバッグ」「デザートバッグ」などさまざまなサプライズバッグを提供する。
■Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉宏人
日本全国で親しまれているローソン様と取り組みを開始できることを、大変うれしく思います。ローソン様は、独自の食品ロス削減プログラム『FOOD GOOD SMILE』をはじめ、食品の再利用やリサイクルにおいても、すでに先進的な取り組みを推進され、高い成果を上げられています。これまで推進されてきた取り組みに、Too Good To Goという新たな選択肢が加わることで、お客様が日々の買い物の中で楽しくおトクにフードロス削減に参加する機会を増やし、誰もが気軽に持続可能な未来へ貢献できる社会をローソン様と共に実現してまいります。
■ローソン 執行役員 インキュベーションカンパニー プレジデント 吉田泰治
このたび、フードロス削減アプリ「Too Good To Go」を通じて、商品をご提供する新たな取り組みを開始できることを、大変うれしく思います。ローソンでは、AI発注システムの導入で、日々の品揃えや販売のあり方を見直し、食品ロス削減に取り組んできました。今回の実証実験は、こうした取り組みの延長線上にあるものであり、食品ロスという社会課題の解決に挑戦する新たな一歩です。Too Good To Go様との連携を通じて、より多くのお客様が無理なく食品ロス削減に参加できる機会を広げていきたいと考えています。
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本提携により、おにぎりやデザート、店内調理品を環境に優しくおトクなサプライズバッグとしてユーザーへ届け、国内のフードロス削減をさらに推進していく。同アプリは、「フードロスのない社会」をビジョンに掲げ、誰もが日常の中で無理なくフードロス削減に参加できる仕組みを世界規模で展開している。一方、「ローソン」は、AI発注システムによる需要予測や「てまえどり」の推奨、消費者と一緒に取り組む食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」（値引き商品の購入で寄付につながる施策）など、多角的なフードロス削減の取り組みを推進していく。
消費期限が近づいた弁当、おにぎりなどを詰め合わせたセットを、定価の半額以下で販売。「ベーカリーバッグ」「デザートバッグ」などさまざまなサプライズバッグを提供する。
■Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉宏人
日本全国で親しまれているローソン様と取り組みを開始できることを、大変うれしく思います。ローソン様は、独自の食品ロス削減プログラム『FOOD GOOD SMILE』をはじめ、食品の再利用やリサイクルにおいても、すでに先進的な取り組みを推進され、高い成果を上げられています。これまで推進されてきた取り組みに、Too Good To Goという新たな選択肢が加わることで、お客様が日々の買い物の中で楽しくおトクにフードロス削減に参加する機会を増やし、誰もが気軽に持続可能な未来へ貢献できる社会をローソン様と共に実現してまいります。
■ローソン 執行役員 インキュベーションカンパニー プレジデント 吉田泰治
このたび、フードロス削減アプリ「Too Good To Go」を通じて、商品をご提供する新たな取り組みを開始できることを、大変うれしく思います。ローソンでは、AI発注システムの導入で、日々の品揃えや販売のあり方を見直し、食品ロス削減に取り組んできました。今回の実証実験は、こうした取り組みの延長線上にあるものであり、食品ロスという社会課題の解決に挑戦する新たな一歩です。Too Good To Go様との連携を通じて、より多くのお客様が無理なく食品ロス削減に参加できる機会を広げていきたいと考えています。