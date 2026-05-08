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浦川泰幸アナウンサーとナジャ・グランディーバが“世の中の流行” “人気商品” “注目スポット”など話題のモノを「ウラ側から失礼しま～す」と覗き見する番組「浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！」。その最新作が5月9日（土）に放送される！

前回の高視聴率を受け、今回は大阪・泉州地域の「岸和田・貝塚」を舞台に、話題のスポットの裏側に迫る。

■見どころ

•だんじりのウラ側に感動！

「岸和田だんじり会館」で現存最古のだんじりを見学し、その精巧な彫刻や歴史に迫る。

•時間無制限のいちご狩り

岸和田の山間部にある「きしかん」で、糖度抜群の「よつぼし」を堪能。放送日が誕生日の近かった浦川アナへのサプライズも！

•無料の宇宙体験＆鉄道運転

入館無料の「善兵衛ランド」で巨大望遠鏡を体験。さらに、水間鉄道では本物の車両を使った「運転体験」に挑戦する。

•絶品！ 漁港直営のしらす丼

岸和田漁港「きんちゃく家」で、生しらすと釜揚げしらすのハーフ丼に舌鼓を打つ。

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【出演者コメント】

◆浦川泰幸

「4ヶ月ぶりとなるナジャさんとのロケでしたが、快晴に恵まれ、岸和田・貝塚の魅力を存分に味わえました。特に『善兵衛ランド』の望遠鏡で、太陽の炎・プロミネンスを目の当たりにしたのは最高の経験でした！

また、水間鉄道での運転体験は、自腹で通いたいと思うほど熱中してしまいました！ 放送期間中は、私たちのオリジナルヘッドマークを付けた列車も走ります。人の温かさと街の熱量を、ぜひ番組で感じてください」

◆ナジャ・グランディーバ

「岸和田はだんじり、海の幸、そして何より人が温かくて本当に熱い街！ 水間鉄道の運転体験では、なんと50点満点中47点という高得点を出してしまいました。ドラァグクイーンを引退した後の、看板ドライバーとしての職が決まりました（笑）美味しいいちごや絶品のしらす丼など、泉州の魅力がたっぷり詰まった1時間です。最後は浦川さんもちょっと飲んだらお酒で目がトロンとなるくらい充実したロケでした(笑)」

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【放送情報】

「浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！～岸和田・貝塚編～」

2026年5月9日（土）午後3:30～4:25

出演：浦川泰幸（ABCテレビアナウンサー）、ナジャ・グランディーバ

公式HP：https://www.asahi.co.jp/ura_nadja/