【B2PO SF見どころ】B2王座を懸けた大一番…圧倒的勝率の神戸は勢いに乗る横浜EXと激突

現行レギュレーション最後となるB2の王座を懸けた短期決戦がいよいよ大詰めを迎える。5月8日から11日にかけて「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26」が開催される。

先陣を切るのは、レギュラーシーズンをわずか5敗で終え、リーグ全体首位を独走した神戸ストークスと、プレーオフ初出場の横浜エクセレンスのカードだ。神戸は鹿児島レブナイズを迎え撃ったクォーターファイナルで、GAME1こそ123得点の猛攻を披露したが、GAME2は反撃に遭い、5点差で黒星。レギュラーシーズンで1敗しかしなかったホームでの敗戦と、一筋縄ではいかないプレーオフとなったものの、GAME3は53失点と今度はディフェンスで圧倒し、最後は今シーズンの飛び抜けた強さを改めて攻守両面で示した格好だ。

チャイルズは神戸の攻守の要 [写真]＝B.LEAGUE

その神戸への挑戦権を勝ち取った横浜EXは、アウェーで臨んだ愛媛オレンジバイキングス戦で、自慢のオフェンスが爆発。トレイ・ボイドの得点力もさることながら、多くの選手が得点に絡み、GAME1は95得点、GAME2は101得点を叩き出して愛媛を寄せつけなかった。プレーオフに入って得点バランスが向上したことは自信になっているだろう。

対戦成績は神戸の3勝1敗だが、横浜EXも1試合平均88得点を超えており、速いペースで点を取り合う展開になれば勝機がある。どちらもクォーターファイナルでは第1クォーターに40得点を超える試合があり、セミファイナルも立ち上がりの攻防が見どころになりそうだ。中でも、3Pシュートを確率良く決めると勢いづき、相手に与えるダメージも大きい。神戸では木村圭吾、横浜EXでは永野威旺を中心に、スターターのシュートタッチがカギを握る。

QFで決勝のフリースローを決めた信州のダウム [写真]＝B.LEAGUE

東地区優勝の信州ブレイブウォリアーズも、神戸と同様に苦戦した。GAME1は福井ブローウィンズに14点差をつけて先勝しながらも、GAME2を6点差で取り返されると、GAME3は大接戦。ビハインドを背負う時間帯も長く、一進一退の第4クォーターは残り7秒で1点リードを許したが、マイク・ダウムが2本のフリースローを沈めて再逆転し、残り0.3秒からの相手の反撃を防ぎきって際どい勝負を制した。リーグ最少の1試合平均71.7失点を誇る信州が3戦全て80失点を超えたところに、プレーオフの難しさが表れている。

第3シードの福島ファイヤーボンズは熊本ヴォルターズとのGAME1を18点差で勝利すると、GAME2も相手の粘りを7点差でかわし、3度目のプレーオフで初のセミファイナル進出。ベンチ入り10人で戦った熊本を体力で上回り、2戦ともリバウンドが50本を超えた。レギュラーシーズンでは1勝3敗と分が悪い相手だったが、ホーム開催という点も含め、アドバンテージをしっかり活かすことができた。

信州は、福井に続いて福島とも今シーズンは3勝3敗と互角。まずはGAME1に勝って精神的に優位に立ちたい。対する福島はケニー・マニゴールトの働きがポイント。スティールのタイトルを獲得し、アシストでも2位に入ったオールラウンダーぶりが発揮されれば、福島としては理想的な試合運びができる。したがって、信州もマニゴールト対策が不可避。どちらのゲームプランが機能するかは、マニゴールト次第だ。

文＝吉川哲彦



構成＝バスケットボールキング





B2プレーオフセミファイナルにおいて達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。福島ファイヤーボンズの笠井康平は、50アシストまであと5と迫っている。クォーターファイナルの熊本ヴォルターズ戦では2試合で15アシストを記録しているだけに、シリーズ初戦での達成も期待できるだろう。また、横浜エクセレンスのベンジャミン・ローソンは、100リバウンドまであと15。216センチの高さを誇るローソンは、愛媛オレンジバイキングスとのGAME2では18リバウンドをマークしており、こちらも1試合での達成を十分に狙えるだろう。そして、今シーズン限りでの引退を表明している神戸ストークスの谷直樹は、3Pシュート成功数で節目の数字が射程圏内だ。

■りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26 試合日程



・神戸ストークス vs 横浜エクセレンス（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：5月8日（金）19時05分～ GAME2：5月9日（土）16時05分～ GAME3：5月11日（月）19時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠ホワイトリング）



GAME1：5月9日（土）14時05分～ GAME2：5月10日（日）14時05分～ GAME3：5月11日（月）19時35分～



SEMIFINALS進出か、シーズン終了か。

運命のラスト15秒間。@shinshubw @FUKUI_BLOWINDS #Bリーグ #りそなグループ#B2プレーオフ pic.twitter.com/oZe80WDV0V

- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 4, 2026

【動画】B2プレーオフQF「信州vs福井」第3戦、運命を分けたラスト15秒