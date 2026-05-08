短すぎて見えちゃいそう…IVE・ウォニョン、密着ミニワンピで浮き出る“Sライン”に釘付け「キケン！」

IVEのウォニョンが、驚異的なスタイルを披露した。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、密着ミニワンピで浮き出る“Sライン”

公開された写真には、グレーのニットワンピースをまとったウォニョンの姿が収められている。タイトなデザインのワンピースが彼女の異次元のプロポーションをより際立たせ、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは、「リアルバービー人形」「見えちゃいそう」「キケン！」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは5月27日に日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリースする。さらに6月24日には2度目の東京ドーム公演を控えている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。